El ingreso neto del chófer dependerá de la ciudad, las horas trabajadas, la demanda, el tipo de vehículo y los gastos operativos

De $2M facturados, un conductor de aplicación podría obtener un ingreso operativo neto entre $700.000 y $1.100.000.

Cabify cobra entre 19% y 25% de comisión; horas trabajadas, demanda y tipo de vehículo impactan las ganancias.

Conductores de Cabify en Argentina pueden facturar hasta $2.2M mensuales, pero el ingreso neto varía por múltiples factores.

Un conductor de Cabify en Argentina puede facturar aproximadamente entre $1.800.000 y $2.200.000 por mes en 2026 en un esquema intensivo, aunque el ingreso real depende de la ciudad, las horas trabajadas, la demanda, el tipo de vehículo y los gastos operativos.

Cabify promociona en Buenos Aires ganancias de hasta $500.000 por semana, equivalentes a unos $2.000.000 mensuales, pero se trata de un máximo estimado y no de un salario garantizado.

¿Cuánto puedo ganar como conductor de Cabify en Argentina en 2026?

Las estimaciones disponibles ubican la facturación bruta promedio entre $10.000 y $25.000 por hora. Con una jornada de ocho horas, eso representaría entre $100.000 y $200.000 por día, aunque el rango puede variar significativamente según los horarios de mayor demanda y la cantidad de viajes aceptados.

Si se trabaja cuatro horas diarias de lunes a viernes, una estimación de referencia ubica los ingresos desde aproximadamente $900.000 mensuales. En cambio, una jornada de diez horas diarias durante cinco días por semana podría generar cerca de $2.500.000 brutos al mes, antes de descontar combustible, seguro, mantenimiento, depreciación y otros costos.

Para quienes manejan entre seis y ocho horas por día, seis días a la semana y utilizan un vehículo alquilado, una empresa de flotas estimó ingresos de entre $2.000.000 y $2.500.000 mensuales una vez descontado el alquiler.

Ese cálculo depende de la actividad del conductor y no necesariamente representa el resultado que obtendrá una persona que trabaja con su propio auto.

Un conductor de Cabify puede ganar hasta $200.000 al día como chófer de la aplicación

Cabify cobra una comisión sobre los viajes realizados. Una referencia publicada para la Argentina la ubicó entre 19% y 25%, según la cantidad de viajes completados durante el mes anterior.

Como las condiciones comerciales pueden modificarse, el conductor debe verificar en la aplicación cuál es el porcentaje vigente antes de calcular su rentabilidad.

Por ejemplo, si un conductor factura $2.000.000 y se aplica una comisión del 25%, quedarían $1.500.000 antes de pagar nafta, mantenimiento, seguro, impuestos y eventuales costos de alquiler. Si la comisión fuera del 19%, el saldo previo a gastos sería de aproximadamente $1.620.000.

La facturación no equivale a la ganancia que queda en el bolsillo. En un vehículo propio, los principales descuentos son el combustible, los cambios de aceite y neumáticos, reparaciones, seguro, patente, lavado, monotributo o ingresos brutos y la pérdida de valor del auto por el uso intensivo.

Una estimación sectorial para conductores de aplicaciones ubica el resultado operativo neto entre 35% y 55% de la facturación, antes de considerar completamente la amortización del vehículo.

Aplicado a una facturación bruta de $2.000.000, el ingreso operativo podría quedar entre $700.000 y $1.100.000, aunque el resultado final cambia según el consumo del auto, el precio del combustible y la cantidad de kilómetros recorridos.

Además, la ganancia puede cambiar por varios factores, entre ellos:

La ciudad y las zonas donde se trabaja

Las horas de mayor demanda, especialmente entradas y salidas laborales, fines de semana y eventos

La cantidad de viajes por hora y los kilómetros recorridos sin pasajero

El consumo y el estado del vehículo

Las promociones, los incentivos y la categoría del conductor

El uso simultáneo de otras aplicaciones como Uber o DiDi

En el caso de un auto alquilado, el conductor evita el desembolso inicial para comprar un vehículo, pero incorpora un costo fijo elevado. Por eso, necesita mantener una alta cantidad de horas conectadas y priorizar horarios rentables para que la actividad sea conveniente.