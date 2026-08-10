Banco Nación, Galicia, BBVA, Macro y Provincia compiten con tasas distintas para el plazo fijo de agosto. Cuánto rinden $3 millones según cada entidad

Comparar tasas bancarias para invertir $3 millones es clave; la inflación y condiciones también influyen.

Bancos como Nación (19% TNA) y Provincia (hasta 21%) superan a Santander (16%) y Galicia (17,5%).

El plazo fijo tradicional está nuevamente entre las herramientas preferidas de los ahorristas que buscan una alternativa sencilla para obtener rendimiento sobre sus pesos y conocer de antemano cuánto dinero recibirán al finalizar la inversión.

En agosto, las tasas que ofrecen los bancos y entidades financieras muestran diferencias importantes y, para una persona que dispone de $3.000.000 y está pensando en inmovilizarlos durante 30 días, comparar las propuestas puede representar varios miles de pesos extra al momento del vencimiento.

¿Cuánto paga un plazo fijo de $3.000.000?

Con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 19%, una inversión de $3.000.000 durante 30 días genera aproximadamente $46.849 de intereses.

De esta manera, al finalizar el período, el ahorrista recibiría alrededor de $3.046.849, entre el capital inicial y el rendimiento obtenido.

La cifra surge de llevar la tasa anual a los 30 días de duración del depósito, aunque el resultado cambia de acuerdo con la entidad elegida y la tasa vigente al momento de constituir la inversión.

Qué bancos ofrecen las mejores tasas

La diferencia entre las tasas disponibles hace que no todos los plazos fijos tengan el mismo rendimiento. Entre las entidades tradicionales, las tasas informadas para agosto son:

Banco Nación: 19% TNA.

19% TNA. Galicia: 17,5% TNA.

17,5% TNA. BBVA: 18,25% TNA.

18,25% TNA. Santander: 16% TNA.

16% TNA. Banco Macro: 18,5% TNA.

18,5% TNA. Banco Provincia: entre 19,5% y 21%, dependiendo de las condiciones.

Dentro de esta lista, las tasas más elevadas llegan al 23% TNA y corresponden a Crédito Regional Compañía Financiera y Reba.

Estas entidades ofrecen una tasa que permitiría obtener un rendimiento superior al de una colocación al 19%, aunque las condiciones pueden variar y conviene verificarlas antes de realizar la operación.

La tasa no es el único dato que importa

Aunque una TNA más elevada implica un mayor rendimiento nominal, antes de inmovilizar los ahorros también es importante analizar los posibles riesgos de este tipo de inversiones.

El resultado de un plazo fijo debe compararse con la evolución de los precios, ya que si la inflación durante el período supera el rendimiento obtenido, el ahorrista puede recibir más pesos al vencimiento pero perder poder adquisitivo en términos reales.

Por otro lado, también conviene revisar si la tasa publicada corresponde a todos los clientes o si existen condiciones particulares para acceder al rendimiento anunciado.

Cómo armar un plazo fijo desde el celular

Actualmente, la operación puede realizarse de manera digital y, por lo general, el ahorrista debe ingresar al home banking o a la aplicación de su banco, seleccionar la opción de inversiones y elegir qué alternativa de este instrumento desea.

Una vez realizado ese paso, el usuario deberá indicar el monto, que en este caso sería de $3.000.000, para luego seleccionar un período de 30 días y verificar la tasa ofrecida antes de confirmar.

Una vez concretada la operación, el dinero queda inmovilizado hasta el vencimiento y, al finalizar ese plazo, el capital y los intereses se acreditan nuevamente en la cuenta según las condiciones del producto contratado.

¿Conviene invertir $3 millones en un plazo fijo?

Para quienes priorizan la previsibilidad y la simplicidad, el plazo fijo continúa siendo una alternativa a considerar, ya que permite conocer desde el inicio la tasa aplicable y el rendimiento nominal esperado.

Pero la elección de dónde colocar el dinero resulta clave porque, con una diferencia de varios puntos porcentuales entre entidades, comparar las tasas puede mejorar el resultado final de una inversión de $3 millones.

En definitiva, antes de constituir un plazo fijo conviene verificar la tasa vigente, las condiciones para acceder a ella y la evolución de la inflación.

De esa manera, el ahorrista podrá determinar si el rendimiento ofrecido se ajusta a sus objetivos y al plazo durante el cual está dispuesto a dejar inmovilizado su dinero.