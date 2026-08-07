El banco alemán respaldó al metal precioso y cree que volverá a los u$s4.700 a fin de año. En cambio, prevé un estancamiento en el rubro de automatización

Deutsche Bank alerta sobre el riesgo de pérdidas en IA y aconseja cautela en semiconductores por su volatilidad.

La fuerte demanda de bancos centrales, con 89% buscando aumentar reservas, impulsa el precio del oro y crea un "piso".

Deutsche Bank, el gigante bancario alemán, mantiene una postura alcista sobre el oro y remarcó su previsión de que el metal cierre el cuarto trimestre de 2026 en torno a los u$s4.600 por onza, con un valor razonable estimado en u$s4.700.

Pese a la reciente corrección desde los máximos históricos, el banco considera que el oro sigue en una "fase explosiva" iniciada en 2024 y que la fuerte demanda de bancos centrales continuará sosteniendo su precio.

En paralelo, la entidad financiera lanzó una advertencia a los inversores que aún concentran sus carteras en inteligencia artificial. Detalló que el entusiasmo inicial por el sector está dando paso a una etapa de mayor volatilidad y riesgo de pérdidas.

Deutsche Bank prevé un fuerte rebote del oro en 2026

El análisis del banco alemán en torno al metal precioso se apoya en tres referencias principales: la comparación del oro con otras materias primas mediante ratios históricos, el comportamiento observado en anteriores fases explosivas identificadas con el indicador estadístico BSADF y un modelo interno de valor razonable.

Según sus cálculos, el oro habría tocado fondo cerca de los u$s3.900 por onza durante la corrección reciente, lo que descarta un escenario bajista más profundo hacia los u$s2.600 que algunos modelos sugieren.

La entidad destacó que casi el 89% de los bancos centrales espera aumentar sus reservas de oro en los próximos 12 meses, algo que constituye un soporte estructural para la demanda.

El oro recibió un fuerte respaldo de Deutsche Bank y la inteligencia artificial quedó bajo la lupa

Además, el entorno macroeconómico —con tasas reales moderadas, un dólar más débil y políticas monetarias acomodaticias— eleva la perspectiva alcista.

Deutsche Bank consideró que estos factores han creado un "piso" en los precios, evitando caídas más pronunciadas y manteniendo al metal en una fase de comportamiento explosivo.

El oro alcanzó máximos de u$s5.417 por onza en 2026, antes de retroceder cerca de un 25% hasta los u$s4.030 actuales.

Aun así, la firma sostuvo que el rally no responde a una burbuja, sino a primas extraordinarias vinculadas a la incertidumbre geopolítica y la búsqueda de alternativas al dólar.

El banco estima que el valor real del oro se ubica en torno a los u$s4.700, lo que implica un margen de recuperación hacia fin de año.

Sin embargo, avisó que la volatilidad de corto plazo persistirá y que los movimientos del dólar y las decisiones de la Reserva Federal serán determinantes para confirmar la trayectoria hacia los u$s4.600–u$s4.700 en 2026.

Deutsche Bank advirtió que apostar todo en la IA puede ser un "error costoso"

En contraposición, Deutsche Bank recomendó adoptar una posición neutral en semiconductores tras el desplome de julio y advirtió que apostar todo a la IA es una "estrategia de alto riesgo".

Durante la primera mitad de 2026, los semiconductores fueron el motor de las subas bursátiles, impulsados por la fiebre de la IA y las inversiones masivas en centros de datos.

Sin embargo, el sector europeo sufrió una caída de 17% en julio, ante el surgimiento de dudas sobre la sostenibilidad de las valoraciones y la capacidad de las compañías de monetizar las enormes inversiones realizadas.

Deutsche Bank subrayó que los chips han sido a la vez el mayor catalizador de impulso y la principal fuente de volatilidad, lo que convierte a la exposición total a la IA en un riesgo considerable para las carteras.

El informe de estrategia del banco alemán reconoció que la escasez de semiconductores es real y difícil de resolver en el corto plazo, pero detalló que las perspectivas a largo plazo son mucho menos claras.

Por ello, recomendó mantener una posición neutral en fabricantes de chips y buscar cobertura en sectores de software, que ofrecen mayor resiliencia frente a la volatilidad del hardware.

Aunque Deutsche Bank descarta que exista una burbuja similar a la de las puntocom, reconoce que las correcciones son inevitables en un mercado que acumula fuertes revalorizaciones.

El banco sostiene que la IA seguirá como un motor de crecimiento, pero sentenció que la narrativa de "apuesta total" ya no es sostenible.