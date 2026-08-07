Los límites de la billetera virtual incluyen un tope diario de ingreso de dinero desde cuentas vinculadas y cargas en efectivo de hasta $2 millones por mes

Ingresos por transferencia CVU no tienen tope, pero depósitos en efectivo vía Rapipago, etc., alcanzan $2M/mes.

Mercado Pago mantiene límites de $30M para enviar dinero y $15M diarios para recibir desde cuentas vinculadas en agosto.

Mercado Pago mantiene en agosto sus límites para ingresar y transferir dinero. La billetera virtual permite enviar hasta $30 millones a otras cuentas y amplió este mes las posibilidades para recibir fondos desde bancos y otras plataformas digitales.

Los usuarios pueden recibir hasta $15 millones por día desde cuentas vinculadas a la app. Por su parte, los ingresos por transferencia no tienen límite y los depósitos en efectivo vía Mercado Pago Express, Rapipago, Pago Fácil y Cobro Express tienen un tope de $2 millones por mes.

Se trata de datos clave para personas que la usan todos los días, como es el caso de los más jóvenes. Según la reciente Encuesta de Principalidad Bancaria en Argentina, elaborada por Stefanini Group, el 41% de los argentinos de entre 18 y 28 años tiene a una billetera como primera opción financiera y la que lidera ampliamente en principalidad en ese segmento es Mercado Pago.

Es también importante para quienes necesitan planificar operaciones por montos elevados si se tiene en cuenta que aún están en vigencia los umbrales de la Agencia de Regulación y Control Aduanero (ARCA) de movimientos de hasta $50 millones para personas físicas sin envío de información.

Cuánto dinero se puede tener en Mercado Pago y transferir en agosto

Los límites para ingresar dinero en Mercado Pago durante el octavo mes del 2026 varían según el medio elegido para hacerlo. La plataforma ofrece opciones digitales y en efectivo, cada una con sus propios topes.

Para ingresos desde otra cuenta, las alternativas son dos:

Cuentas vinculadas desde Mercado Pago: desde $1.000 hasta $15.000.000 por día

desde $1.000 hasta Transferencia bancaria por CVU: sin límite

Los usuarios que prefieren cargar saldo usando dinero en efectivo tienen tres canales disponibles:

Mercado Pago Express: hasta $2.000.000 por mes en total

Para Rapipago, Pago Fácil y Cobro Express: mismo tope y con comisiones de entre un 1,5% y un 3% sobre el monto ingresado

La acreditación es inmediata en la mayoría de los casos. Las transferencias desde bancos pueden demorar hasta 3 horas en situaciones puntuales, mientras que los depósitos por agencias de cobro tardan hasta 2 horas.

Cabe aclara que no hay un límite de saldo en una cuenta de Mercado Pago. Esto significa que los usuarios pueden mantener cualquier monto, utilizarlo para pagar compras, realizar transferencias o invertirlo en las distintas opciones de rendimiento que ofrece la plataforma.

Para las transferencias a otras cuentas de Mercado Pago, tampoco existe un tope. En el caso de envíos a cuentas de bancos a través de CBU, la plataforma no fija un tope máximo, aunque los montos pueden ajustarse según el perfil y la actividad del usuario.

Qué pasa con ARCA si se superan los $50 millones en transferencias

En agosto, ARCA mantiene vigentes los umbrales del régimen informativo. Las billeteras virtuales y los bancos deben reportar operaciones cuando superan determinados montos mensuales.

Los topes son los siguientes:

Transferencias y acreditaciones: $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para personas jurídicas

$50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para personas jurídicas Extracciones de efectivo: $10.000.000 para ambos tipos de contribuyentes

$10.000.000 para ambos tipos de contribuyentes Saldos al cierre de mes: $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para jurídicas

$50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para jurídicas Plazos fijos: $100.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para jurídicas

Superar estos montos no implica una sanción automática pero sí activa un proceso de análisis en el que el organismo tiene la facultad de solicitar a la entidad, en este caso Mercado Pago, documentación que justifique el origen de los fondos.

De esta manera, ARCA puede cruzar las operaciones con declaraciones juradas, facturación e ingresos registrados y, solo ante inconsistencias, requerir recibos de sueldo, facturas, boletos de compraventa o certificaciones contables.

Si no se presenta la información solicitada, la situación puede derivar en un reporte de operación sospechosa ante la Unidad de Información Financiera (UIF), un escenario que ningún contribuyente quiere enfrentar.

Por eso, la recomendación es conservar siempre respaldo de las operaciones, especialmente ante transferencias de montos elevados.