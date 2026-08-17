La Justicia determinó que la entidad debía respetar la fecha pactada con el usuario para el cobro del resumen y no anticiparse a esa instancia

Este antecedente protege a usuarios de débitos anticipados, marcando un precedente clave ante prácticas similares de otras entidades bancarias.

El fallo obliga al Banco de Corrientes a ajustar el cobro de Visa a la fecha exacta del resumen, priorizando los derechos del cliente.

Justicia de Corrientes prohibió a Banco de Corrientes el débito automático de tarjetas de crédito antes del vencimiento por falta de contrato.

La Justicia de Corrientes prohibió a un banco debitar automáticamente el saldo de la tarjeta de crédito antes de la fecha de vencimiento del resumen, al considerar que esa práctica no estaba autorizada en el contrato firmado con el cliente.

El fallo corresponde al Juzgado Civil y Comercial N° 6 de Corrientes y alcanza al Banco de Corrientes, que deberá ajustar el sistema de débito automático de sus tarjetas Visa a la fecha exacta que figura en cada resumen, informó iProfesional.

La sentencia todavía no está firme y puede ser apelada ante un tribunal superior. De todos modos, convirtió en definitiva la medida cautelar que ya frenaba los descuentos anticipados desde marzo.

Por qué el banco debitaba antes de tiempo

Todo empezó cuando un cliente con tarjeta Visa detectó que el banco descontaba el total del resumen apenas se le acreditaba el sueldo, varios días antes del vencimiento fijado para pagar.

El usuario reclamó primero ante la entidad y luego ante la Justicia, al considerar que esa modalidad lo privaba de disponer de su dinero durante ese lapso.

El banco se defendió al sostener que el débito automático había sido autorizado al contratar la tarjeta y que el cliente podía cambiar la modalidad de cobro cuando quisiera.

Sin embargo, la jueza revisó el contrato firmado por las partes y encontró un punto clave: el anexo solo habilitaba el débito "al vencimiento" del resumen, sin mencionar la posibilidad de cobrar antes.

Qué dice la Justicia sobre el débito automático de las tarjetas

La sentencia sobre el débito automático se apoyó en la Ley de Defensa del Consumidor y el Código Civil y Comercial, que exigen privilegiar la interpretación más favorable al cliente cuando una cláusula genera dudas.

También pesó un dato llamativo: el banco ya incorporó en su web actual un formulario que sí autoriza de manera expresa el débito el mismo día en que se acreditan los haberes. Ese texto no formaba parte del contrato original del demandante, por lo que la jueza descartó cualquier consentimiento tácito.

El fallo no discutió la legalidad del débito automático como método de pago, sino el momento exacto en que puede ejecutarse. Y fue contundente: si el contrato no lo autoriza de forma explícita, el banco solo puede descontar el dinero el día del vencimiento.

Este tipo de sanciones no son un hecho aislado. Especialistas en Derecho del Consumidor vienen advirtiendo maniobras bancarias con tarjetas de crédito que terminan en fallos adversos para las entidades. "Los jueces castigan sistemáticamente estas conductas de abuso", señaló a iProUP el abogado Sergio Ríos, en referencia a incumplimientos de la Ley de Tarjetas de Crédito y de normas del Banco Central.

Qué pasa con la disponibilidad del dinero de los usuarios

La disponibilidad del dinero de los usuarios fue otro de los ejes centrales del fallo. La jueza sostuvo que quien pierde anticipadamente el acceso a una suma también pierde la chance de usarla para otros gastos, inversiones o colocaciones que podrían generarle un rendimiento durante esos días.

Ese argumento se sostuvo aun cuando el reclamo del cliente nunca buscó una indemnización. El objetivo de la demanda fue solamente frenar los débitos anticipados, no cobrar intereses ni daño moral.

Con ese criterio, la Justicia hizo lugar al pedido y convirtió en definitiva la medida cautelar que ya obligaba al banco a cesar con la práctica durante el trámite judicial.

Qué podés hacer si tu banco te debita antes de tiempo

Si a un usuario le pasa algo similar, la recomendación es revisar el contrato original de la tarjeta y comparar la fecha real del débito con la fecha de vencimiento que figura en el resumen.

Ante una diferencia, los pasos sugeridos son:

Presentar un reclamo formal ante el banco , por escrito o a través de la app

, por escrito o a través de la app Pedir la devolución de los intereses no percibidos por la inmovilización anticipada del dinero

Denunciar en Defensa del Consumidor si la entidad no responde

Iniciar una acción judicial, como en el caso resuelto en Corrientes, si la vía administrativa no prospera

El fallo marca un antecedente que otros usuarios de tarjetas de crédito podrían invocar ante reclamos similares en distintas provincias, en caso de comprobar la misma práctica de débito anticipado.