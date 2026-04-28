El ministro de Economía expuso en Expo EFI 2026 y proyectó cómo evolucionarán la inflación, el dólar, las tasas y el crédito en los próximos meses

Luis Caputo expuso su visión sobre el futuro económico argentino y trazó un mapa detallado de cómo evolucionarán la inflación, el dólar, las tasas y el crédito en los próximos meses.

El ministro de Economía presentó un diagnóstico optimista en el marco de Expo EFI, el foro anual que en esta edición 2026 se realizó en el Centro de Convenciones (CEC) de la Ciudad de Buenos Aires bajo el lema "Economía en transición: estabilización, reformas y crecimiento".

"El optimismo que tenemos está fundamentado en datos", afirmó Caputo al defender sus proyecciones.

Qué va a pasar con la inflación en abril y 2026, según Caputo

Sobre la inflación, Caputo sostuvo que "en abril, se va a retomar la senda bajista", después de 10 meses consecutivos con un registro igual o mayor al del mes anterior.

Cabe recordar que, desde el 1,5% de mayo de 2025 (que llegó tras el 2,8% de abril), el IPC del INDEC atraviesa una tendencia alcista, con un pico del 3,4% en marzo.

En este sentido, puso el foco en el segundo semestre de 2026, cuando, según su visión, se verá el efecto del trabajo que viene llevando adelante el Ejecutivo.

También miró hacia 2027 y, sin dar mayores precisiones ni estimaciones concretas, se propuso como meta cerrar ese año (clave en lo electoral, ya que estará en juego la gestión de Javier Milei y las expectativas del oficialismo de seguir al frente del Gobierno) con un índice anual de un solo dígito.

Dólar: el Gobierno compra divisas para que el peso no se aprecie

En materia cambiaria, el ministro remarcó que el Banco Central (BCRA) hoy no está obligado a defender el precio del dólar, sino que en la actualidad la intervención del organismo apunta a evitar que el peso se aprecie aún más, algo que consideró "inédito, nunca antes visto en la historia argentina".

En este sentido, contextualizó el momento en el que se da el "no para de comprar divisas", puntualizó, por parte del BCRA, orientada a engrosar las reservas, a lo que se suman, mencionó, una mayor liquidación del agro, el ingreso de divisas del sector energético y nuevas inversiones.

Caputo enfatizó que esto ocurre "en un contexto de tasas de interés en baja y en medio del shock externo" por factores como Medio Oriente.

En esa línea, sostuvo que Argentina fue "el país que mejor aguantó" el impacto del conflicto en esa región.

El mensaje de Luis Caputo al sector privado

Otro de los ejes del discurso fue el crédito. Caputo afirmó que "el crédito privado crece" y que "el crédito a pymes hoy está en niveles récord". "Los bancos vuelven a ser bancos", resaltó. También subrayó que el crédito en dólares se encuentra "en máximos históricos".

Posteriormente, lanzó un mensaje directo al sector privado: "Lo importante es que este es un modelo para la gente, para todos los argentinos. Ahora, el sector privado tiene que hacer un switch. Que los márgenes de ganancia no los pague la gente, eso no lo queremos más".

"Nosotros vamos a seguir acomodando la economía y eso se los garantizo. A algunos les irá mejor, eso siempre ocurre; pero eso va a depender del sector privado, de lo que ustedes los empresarios puedan hacer, no del Estado", planteó.

El funcionario aseguró que ya hay indicadores que muestran luces verdes. Anticipó una reactivación económica más sólida en base a las reformas económicas.

En este sentido, elogió al presidente Javier Milei. Asimismo, destacó el impacto del RIGI en la generación de inversiones y divisas.

"Hoy el riesgo es perderse la oportunidad de invertir en el país que más va a crecer"

Sobre el horizonte electoral y la mirada internacional sobre el país, Caputo afirmó: "Nosotros vemos un 2027 muy diferente a lo que se lee o se dice, o esperan muchos. Argentina está viviendo un cambio refundacional. Pasamos de ser un paria del mundo a ser ejemplo a nivel mundial, somos el país que hace lo que se tiene que hacer. No queremos volver al pasado, nadie quiere volver al 'riesgo kuka'".

El ministro anticipó que Argentina será vista como un ejemplo mundial, con inversores líderes apostando al país en sectores estratégicos gracias a las reformas en curso.

En esa línea, mencionó el caso del inversor estadounidense Peter Thiel: "Peter Thiel viene a Argentina dos meses no a comprar u$s50.000 de YPF, Macro o Galicia, sino porque es un inversor líder que ve que en el país se hace lo que se tiene que hacer y para nosotros eso es un orgullo. Vamos a un país que va a ser ejemplo y que va a seguir siendo ejemplo en el mundo".

Caputo cerró su exposición en Expo EFI una frase contundente: "Hoy el riesgo ya no es cuánto vas a perder si invertís en Argentina. Hoy el riesgo es el de perderse la oportunidad de invertir en el país que más va a crecer por los próximos 30 años".