Los principales referentes del ecosistema se darán cita en Rosario para debatir sobre stablecoins, cripto en la economía real y financiamiento productivo

La Cámara Argentina Fintech llega a Rosario el próximo 30 de abril con una nueva edición de sus Fintech Meetups. El evento reunirá a ejecutivos de fintech, bancos, plataformas cripto y funcionarios en la Bolsa de Comercio de la ciudad.

Se trata de la segunda parada del cronograma 2026, después de la apertura en Buenos Aires. El ciclo de encuentros federales que la Cámara organiza desde hace varios años busca llevar el diálogo sobre el futuro del sector financiero a distintos puntos del país.

Esta vez, el foco estará puesto en tres ejes centrales: el impacto de las stablecoins, la integración cripto en la economía real y el rol del mercado de capitales en el desarrollo productivo.

"Rosario es un punto estratégico para conectar innovación financiera y sectores productivos, porque concentra actores clave de la economía argentina", señaló Mariano Biocca, director ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech.

"Queremos profundizar el diálogo entre fintech y la economía real, con una mirada federal y orientada al desarrollo y la generación de nuevas oportunidades", añadió.

Stablecoins, cripto y crédito: los ejes del Fintech Meetup en Rosario

El evento tendrá cuatro bloques temáticos con referentes de la industria.

El primer bloque se llamará "Rosario: producción, regulación y capital productivo". El mismo pondrá sobre la mesa cómo articular innovación financiera con sectores tradicionales de la economía rosarina. Participarán:

Pablo Bortolato , presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario

, presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario Gustavo Puccini , ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe

, ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe Hernán Sefusatti , presidente del Grupo Coinag

, presidente del Grupo Coinag Raúl Piccolo, vicepresidente de la Cámara Argentina Fintech (moderador)

El segundo panel llevará el título "Stablecoins en Argentina: casos de uso reales y modelos de negocio". Aquí se discutirá cómo estas criptomonedas atadas al dólar ya se utilizan en distintas industrias argentinas.

Los expositores serán:

Guido Messi (Ripio)

(Ripio) Facundo Werning (Agora)

(Agora) Rafael De Ambrosi (Twin Finance)

(Twin Finance) Joaquín Fagalde (Depay)

(Depay) Federico Morrone (Lirium)

(Lirium) Diego Díaz, Head de Cripto y Pagos de la Cámara Argentina Fintech, estará a cargo de la moderación

El tercer bloque se enfocará en "Cripto en la economía real: los nuevos flujos de valor". Los especialistas debatirán cómo la tokenización está cambiando la forma de crear y distribuir valor en sectores productivos clave.

Expondrán:

Santiago Juarros (Circle)

(Circle) Camilo Cristia (LB Finanzas)

(LB Finanzas) Matías Simone (Landtoken)

(Landtoken) Ignacio Plaza (Draper Cygnus)

El cierre llegará con "Mercado de capitales y crédito productivo". Este panel discutirá cómo ampliar el financiamiento a la economía real a partir de una mayor articulación entre fintech, mercado de capitales y sector público.

Lo integrarán:

Fernando J. Luciani (MAV)

(MAV) Diego Fernández (A3)

(A3) Pablo Juanes Roig (Huawei)

(Huawei) Carlos Gil (Intive)

(Intive) Sebastián Musso (SkyBlue Analytics)

(SkyBlue Analytics) Pablo Sanucci, fundador y CEO de Finvoi, moderará este último bloque.

Después de la escala Rosario, los Fintech Meetups, organizados por la Cámara Argentina Fintech con colaboración de CMS Latam, seguirán su recorrido federal por el país durante 2026.

En julio, el evento desembarcará en Neuquén con una edición especial vinculada a Vaca Muerta. La agenda incluirá luego una parada en Salta en agosto y cerrará el cronograma en Córdoba durante septiembre, tal como ya había ocurrido en 2025.