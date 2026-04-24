Especialistas advierten que estos consumos cotidianos pueden volverse un problema cuando no se registran ni se controlan dentro del presupuesto

El gasto que más golpea al bolsillo no es el súper, ni el transporte, ni el alquiler: son los gastos hormiga. Consumos que pasan desapercibidos, pero que se suman día tras día y terminan drenando una parte significativa de los ingresos mensuales.

En términos cuantitativos, los gastos hormiga pueden representar entre un 5% y un 15% del ingreso mensual sin que el consumidor lo perciba claramente, explica Damián Di Pace, director de la Consultora Focus Market, a iProUP.

"En niveles bajos, cercanos al 5%, suelen ser admisibles e incluso forman parte de pequeños consumos que aportan bienestar cotidiano", advierte.

Sin embargo, cuando estos gastos se acercan o superan el 10%, ya tienen un impacto mayor sobre la capacidad de ahorro y el equilibrio financiero.

"Un nivel por encima del 15% resulta claramente preocupante, ya que indica una pérdida significativa de control sobre los gastos variables y una erosión del poder adquisitivo. En estos casos, el problema no es solo el monto, sino la falta de registro y planificación", agrega Di Pace.

La verdadera trampa detrás de estos gastos es la repetición. El café de la mañana, el snack de la media tarde o la botella de agua comprada al paso parecen insignificantes, pero en el total pesan fuerte en el presupuesto.

Cuáles son los gastos hormiga más comunes

El impulso y la falta de planificación suelen estar detrás de estos consumos pequeños que, en épocas de bonanza, pasan inadvertidos, pero cuando el sueldo no alcanza, conviene ponerles atención.

Algunos de los gastos hormiga más comunes son:

Café diario y snacks

Bebidas

Suscripciones digitales sin uso

Apps de movilidad para trayectos cortos

Delivery con costos de envío y comisión

Cigarrillos y bebidas alcohólicas

Compras de ropa por impulso

Comidas fuera de casa por falta de planificación

"También adquieren peso los pagos automáticos que, por inercia, continúan activos sin una revisión periódica", suma Di Pace.

Como no generan un impacto inmediato en el bolsillo, es difícil detectarlos. No es lo mismo pagar un alquiler de golpe que gastar $2.000 en un snack: el primero obliga a organizarse, el segundo se naturaliza.

"El desafío no es eliminar por completo estos consumos, sino hacerlos visibles. En un escenario de ingresos ajustados, prestar atención a estos detalles permite recuperar margen financiero y tomar decisiones más conscientes sobre el uso del dinero", recomienda.

En ese sentido, para prevenir los gastos hormiga puede ser una buena estrategia incorporar hábitos simples de control y planificación para identificar desvíos a tiempo:

Registrar los gastos diarios

Fijar un presupuesto semanal para consumos variables

Revisar periódicamente suscripciones y débitos automáticos

Para Di Pace, "también resulta útil priorizar pagos en efectivo o con límites definidos, ya que genera mayor conciencia del gasto. En definitiva, anticiparse con pequeñas rutinas de orden financiero ayuda a reducir estos consumos invisibles sin resignar calidad de vida".