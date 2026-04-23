El organismo comenzó a acreditar reintegros automáticos a monotributistas cumplidores. Cómo funciona este beneficio y qué porcentaje se reintegra

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comenzó a acreditar reintegros en cuentas bancarias de monotributistas que cumplieron con sus pagos durante 2025, lo que generó sorpresa entre quienes detectaron movimientos inesperados.

En los últimos días, varios contribuyentes encontraron depósitos o saldos a favor en sus cajas de ahorro o resúmenes de tarjeta sin haber realizado ningún trámite previo.

Lejos de tratarse de un error, estos montos corresponden a un beneficio anual previsto dentro del monotributo para quienes mantuvieron una conducta de pago regular.

El mecanismo es automático: el organismo acredita el dinero directamente en el medio de pago utilizado para abonar las cuotas mensuales mediante débito.

Este reintegro funciona como un incentivo al cumplimiento fiscal, aunque no implica la devolución total del dinero pagado durante el año.

En concreto, ARCA devuelve únicamente un mes del componente impositivo del monotributo, aunque quedan por fuera los aportes jubilatorios como la obra social.

ARCA acredita reintegros en cuentas bancarias de monotributistas cumplidores de pagos en 2025

ARCA: ¿Cuánto dinero te devuelve por cumplir con los pagos?

El monto que recibe cada contribuyente no es uniforme, ya que depende de la categoría en la que estuvo inscripto dentro del régimen.

Para acceder al beneficio, es necesario haber abonado todas las obligaciones mensuales en tiempo y forma y mediante débito automático, ya sea en cuenta bancaria o tarjeta de crédito.

Cumplidas esas condiciones, la acreditación se realiza al año siguiente sin necesidad de iniciar ningún trámite adicional.

Algunas versiones que circulan sobre requisitos extra, como actualizaciones específicas o condiciones adicionales, no forman parte de la guía oficial vigente.

Tampoco está formalmente establecido un esquema general de devoluciones parciales para quienes no completaron el año de pagos, pese a que esa posibilidad suele mencionarse en algunos casos.

En cuanto a los plazos, si bien tradicionalmente el reintegro se efectúa en marzo, en 2026 se registraron acreditaciones durante abril, por lo que la recomendación es revisar los movimientos bancarios para confirmar si el beneficio fue otorgado.