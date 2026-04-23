En su último trimestre como CEO de Berkshire Hathaway, decidió desprenderse de la mayor parte de su posición en una de las empresas más grandes del mundo

Warren Buffett, el legendario empresario de 95 años, vendió cerca del 80% de su participación en Amazon, más de 7 millones de acciones valuadas en unos u$s1.800 millones, en el último trimestre de 2025.

El movimiento, concretado cuando aún dirigía Berkshire Hathaway, es una de las reducciones más contundentes en el portafolio del inversor y refleja su estrategia de alejarse de las grandes tecnológicas para apostar por negocios más tradicionales y predecibles.

Warren Buffett sacude al mercado y vende el 80% de sus acciones en Amazon

Buffett había ingresado relativamente tarde en Amazon, en 2019, reconociendo que había sido un "error" no haber invertido antes en el gigante del comercio electrónico.

Sin embargo, en su último trimestre como CEO de Berkshire Hathaway, decidió desprenderse de la mayor parte de su posición, pasando de alrededor de 10 millones de acciones a poco más de 2 millones.

La venta representó aproximadamente el 77% de su participación, y se convirtió en una de las operaciones más comentadas del mercado.

La reducción en Amazon forma parte de un ajuste más amplio de Berkshire Hathaway sobre las grandes empresas de innovación.

Warren Buffett se deshizo del 77% de las acciones que Berkshire Hathaway mantenía en Amazon

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En paralelo, Buffett también recortó su exposición en