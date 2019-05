Este multimillonario compra acciones de Amazon y reconoce "ser un idiota por no hacerlo antes"

El fondo Berkshire Hathaway, propiedad del magnate, compró acciones del gigante online luego de haber sido aconsejado por "un compañero de oficina"

Warren Buffet declaró que uno de los compañeros de oficina que administra los fondos compró acciones de Amazon para que aparezca en la 13F, es decir una de las carteras con más de 13.000 millones de dólares en acciones. Esto significa que la orden podría haber sido de Todd Combs o Ted Weschler, los dos responsables de este tipo de adquisiciones en su fondo Berkshire Hathaway.

Luego de esta revelación, las acciones de Amazon subieron un 2% al cerrar el mercado y se espera que alcancen los 1.928 dólares frente a los 1.900 en los que cerró ayer.

Si bien no dio la orden, Buffet apoyó la decisión y felicitó a sus asesores, llegando a reconocer ser fan de Jeff Bezos y que "he sido un idiota por no haber comprado antes acciones de Amazon".

A pesar de haber elogiado frecuentemente tanto el trabajo como la destreza de Jeff Bezos al comandar Amazon, Buffet nunca había comprado acciones del gigante online hasta ahora.