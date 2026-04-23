Un estudio revela que la Generación Z abandona pagos digitales en segundos. Qué cambia para el ecommerce y por qué la paciencia online ya no existe

La paciencia de los más jóvenes a la hora de pagar online se derrumbó. Si una transacción tarda más de unos pocos segundos, la dan por fallida y se van.

Así lo revela un nuevo estudio de OKTO PAYMENTS: el 52,5% de la Generación Z y los Millennials espera que un pago se complete en menos de 30 segundos.

Y hay un dato todavía más fuerte: el 15,4% de los centennials solo tolera esperas de cinco segundos o menos, la cifra más alta entre todas las edades.

El impacto sobre los negocios es inmediato. El 30% de los usuarios abandona una compra tras un solo problema en el pago y otro 48% la posterga.

Entre los más jóvenes, el fenómeno se agrava: el 47% de la Generación Z dice haber abandonado varias operaciones en el último año por procesos lentos o complicados. En los mayores de 46, ese número baja al 34%.

La brecha generacional que parte al ecommerce en dos

La diferencia generacional es abismal. El 43,6% de la Generación Z admite tener cada vez menos paciencia con las demoras. Entre los mayores de 56, solo el 4,1% piensa igual.

Filippos Antonopoulos, fundador y CEO de OKTO PAYMENTS, explica el cambio de fondo. "Lo que estamos viendo es un cambio estructural en las expectativas. Estas generaciones han crecido con sistemas de pago instantáneos, autenticación en tiempo real y confirmaciones inmediatas", señala.

Y agrega: "Para ellos, si un pago tarda demasiado, se percibe como fallido. Y cuando eso ocurre en un momento de impulso, la plataforma no solo pierde la venta, sino que muchas veces también pierde al cliente".

OKTO PAYMENTS bautizó el fenómeno como "Economía del Impulso": la decisión, el pago y la experiencia ocurren casi al mismo tiempo, empujados por una cultura 100% mobile.

Argentina, terreno fértil para la revolución del pago instantáneo

En Argentina, el terreno está más que preparado:

El 59% de los usuarios se conecta a internet solo desde el celular.

8 de cada 10 personas usa el móvil para comprar o hacer transacciones, según CertiSur.

La adopción de pagos en tiempo real sigue creciendo en toda la región, con Pix en Brasil, las billeteras digitales en Argentina y Chile, SPEI en México y Yape en Perú.

El estudio también muestra que la demanda se concentra en ventanas muy breves. Más del 55% de los comercios asegura que un tercio de sus transacciones ocurre en los primeros cinco minutos de una oferta relámpago o evento especial. Y en esos picos, el 40% de los consumidores reconoce que su paciencia con las demoras cae todavía más.

El estudio Playing Differently in LatAm: How a New Generation of Players is Redefining the Payment Experience se realizó sobre 620 consumidores y empresas de Argentina, Chile y Brasil, y muestra que el patrón se repite con fuerza similar en los tres mercados.