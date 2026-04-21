El dólar MEP, el dólar CCL y el dólar mayorista experimentaron nuevas subas marginales. El dólar tarjeta, en tanto, finalizó sin cambios en su cotización
21.04.2026 • 15:15hs • Economía
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El dólar blue prolonga el descanso y los financieros concluyeron con signo positivo
El dólar blue (o informal) opera sin cambios y se consigue a $1.410,00 en el microcentro porteño.
El dólar oficial (o minorista) avanzó $12,15 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda cotizado a $1.400,59.
Por otro lado, el dólar cripto gana 0,18% y se ofrece a $1.465,44.
"Jornada muy similar a la de ayer en el mercado cambiario", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.
Y añade: "En términos mensuales y anuales, persiste el sesgo bajista en todas las cotizaciones, reflejando la continuidad del esquema de ancla cambiaria y escasa demanda de cobertura".
"Mercado tranquilo, sin drivers nuevos por el momento", remarca.
El dólar blue se consigue hoy a $1.410 en el microcentro porteño
El dólar blue opera sin cambios: qué pasó con los "otros" dólares
"El dólar mayorista se mantiene estable en la zona de $1.370, mientras que los financieros muestran leves subas intradiarias pero sin alterar la tendencia general de calma", resalta Trovato.
Y precisa: "El MEP y el CCL continúan contenidos, con brechas acotadas y sin señales de presión significativa".
El dólar MEP avanzó $3,50, a $1.417,18.
El dólar contado con liquidación (CCL) ganó $3,03, a $1.469,61.