El dólar MEP, el dólar CCL y el dólar mayorista experimentaron nuevas subas marginales. El dólar tarjeta, en tanto, finalizó sin cambios en su cotización

El dólar blue (o informal) opera sin cambios y se consigue a $1.410,00 en el microcentro porteño.

El dólar oficial (o minorista) avanzó $12,15 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda cotizado a $1.400,59.

Por otro lado, el dólar cripto gana 0,18% y se ofrece a $1.465,44.

"Jornada muy similar a la de ayer en el mercado cambiario", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.

Y añade: "En términos mensuales y anuales, persiste el sesgo bajista en todas las cotizaciones, reflejando la continuidad del esquema de ancla cambiaria y escasa demanda de cobertura".

"Mercado tranquilo, sin drivers nuevos por el momento", remarca.

El dólar blue se consigue hoy a $1.410 en el microcentro porteño

El dólar blue opera sin cambios: qué pasó con los "otros" dólares

"El dólar mayorista se mantiene estable en la zona de $1.370, mientras que los financieros muestran leves subas intradiarias pero sin alterar la tendencia general de calma", resalta Trovato.

Y precisa: "El MEP y el CCL continúan contenidos, con brechas acotadas y sin señales de presión significativa".

El dólar MEP avanzó $3,50, a $1.417,18.

El dólar contado con liquidación (CCL) ganó $3,03, a $1.469,61.