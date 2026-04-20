Barclays cambió su visión sobre Coinbase y encendió una señal de alerta para los inversores que siguen sus CEDEAR y acciones.

Los analistas del banco británico aplicaron una rebaja de recomendación sobre la acción de Coinbase y redujeron su precio objetivo de u$s175 a u$s140.

La rebaja ocurre en un arranque de año complicado para el mercado cripto, con Bitcoin (BTC) y otros activos digitales en baja.

Con ese ajuste, Barclays deja en claro un giro pesimista hacia la mayor empresa cripto del mercado.

La caída en los volúmenes de operaciones impactó de lleno en el negocio de Coinbase, que depende de las comisiones por trading y muestra una fuerte sensibilidad a los ciclos del mercado.

En sus últimos balances, Coinbase reportó una baja de ingresos cercana a 22% interanual y pérdidas netas que ponen en el foco la dificultad de sostener la rentabilidad en un escenario de menor actividad.

Advertencia para el mercado local

Para compensar la caída, la empresa intenta diversificar su modelo con servicios de suscripción, productos institucionales y nuevas líneas como el trading de acciones sin comisiones.

Aun así, los analistas remarcan que el mercado se mantiene escéptico y que la dependencia del negocio minorista continúa siendo un punto débil.

Para Barclays, el panorama es claro: "Si bien Coinbase tiene en marcha numerosas iniciativas estratégicas, prevemos que la disminución de los volúmenes de negociación afectará a la rentabilidad".

El recorte funciona como advertencia para los inversores que operan Cedears en el mercado argentino.

Sin una recuperación firme del mercado cripto, el riesgo seguirá siendo elevado y la presión sobre los resultados de Coinbase podría prolongarse durante 2026.