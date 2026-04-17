Los principales índices de Wall Street anotaron nuevas alzas y confirmaron el rally iniciado el día anterior.

S&P 500: ganó un 0,23% y cerró en 7.039,37 puntos

ganó un y cerró en Nasdaq Composite: avanzó un 0,36% hasta los 24.102,70 puntos

avanzó un hasta los Dow Jones: sumó un 0,24% para ubicarse en 48.578,60 unidades

El verdadero quiebre se dio el miércoles, cuando el S&P 500 superó por primera vez desde enero la barrera de los 7.000 puntos con un salto del 0,8%.

Ese mismo día, el Nasdaq repuntó 1,6% y también alcanzó un nuevo máximo histórico, impulsado por las tecnológicas y el sector software. El Dow Jones acompañó con una mejora más moderada, aunque todavía se mantiene un 3,4% por debajo de su récord.

El contraste con marzo es evidente: en sus mínimos, el S&P 500 había caído más del 9% y el Nasdaq se desplomó casi un 14%.

La guerra con Irán y el salto del crudo encendieron las alarmas inflacionarias y arrastraron a las bolsas a pérdidas de dos dígitos.

Sin embargo, el final de ese mes y la primera semana de abril marcaron un punto de inflexión. La expectativa de una desescalada en Medio Oriente y señales de distensión política reactivaron el apetito por riesgo y devolvieron confianza a los inversores.

Wall Street consolida el rally con cautela pero señales firmes

Aunque las variaciones del jueves fueron más suaves, sirvieron para confirmar la tendencia alcista. El volumen de operaciones se mantuvo sólido, lo que indica que el rally no se limita a movimientos especulativos de corto plazo.

Los futuros del S&P 500 anticipan nuevas subas, aunque con cautela por la volatilida