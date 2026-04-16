La Bolsa marcó nuevos máximos impulsada por la tecnología y el optimismo geopolítico, mientras Bitcoin mostró nuevamente volatilidad

Los principales índices bursátiles de Estados Unidos alcanzaron nuevos máximos históricos impulsados por el repunte de las acciones tecnológicas, en una jornada en la que el mercado también mostró señales de optimismo en el frente geopolítico.

Sin embargo, en paralelo, Bitcoin (BTC) volvió a acercarse a los u$s76.000, consolidando el renovado interés por los activos de riesgo, aunque duró poco y se quedó en el orden de los u$s74.000 y u$s72.000.

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En esta jornada bursátil en llamas, el índice Nasdaq Composite cerró con un alza cercana al 1,6%, superando su récord previo y ubicándose por encima de los 24.000 puntos.

En la misma línea, el S&P 500 avanzó alrededor de 0,8% y también marcó un nuevo máximo histórico, impulsado principalmente por el sector tecnológico, que lideró las ganancias con un incremento superior al 2%.

Este repunte se da tras semanas de volatilidad, en las que el mercado había sido golpeado por tensiones geopolíticas y dudas sobre el impacto económico de la inteligencia artificial.

Sin embargo, una posible negociación de tregua del conflicto entre Estados Unidos e Irán mejoró el clima inversor y reactivó el apetito por activos de mayor riesgo.

En este contexto, las grandes compañías tecnológicas, especialmente vinculadas a IA y software, volvieron a posicionarse como motor del mercado, con expectativas de crecimiento de ganancias superiores al resto de los sectores.

En paralelo al rally bursátil, Bitcoin superó los u$s76.000, con una suba diaria cercana al 1% y un avance acumulado de casi 10% en las últimas dos semanas.

No obstante, a diferencia de las acciones, la criptomoneda enfrentó resistencia en ese nivel, que limitó avances más pronunciados en los últimos meses. En esta línea, los analistas señalaron que, si bien el mercado cripto muestra impulso positivo, todavía se encuentra "poniéndose al día" tras caídas previas más pronunciadas.

Aun así, el buen desempeño de las bolsas y la mejora del contexto macroeconómico podrían favorecer una nueva etapa alcista para los activos digitales, especialmente si se consolida el clima de menor incertidumbre global.