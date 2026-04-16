El dólar MEP y el dólar CCL experimentaron nuevas subas. En cambio, el dólar tarjeta y el dólar mayorista retomaron sus rachas bajistas

El dólar blue (o informal) sube $10 y se consigue a $1.405,00 en el microcentro porteño.

El dólar oficial (o minorista) retrocedió $9,36 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda cotizado a $1.379,34.

Por otro lado, el dólar cripto baja 0,30% y se ofrece a $1.448,93.

"El mercado cambiario sigue sin rumbo claro; la brecha no desaparece, se reacomoda", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.

Y añade: "Tras meses de política monetaria ultra contractiva, el resultado es un dólar contenido… pero no resuelto".

"La baja mensual generalizada (entre -4% y -6%) refleja más ancla que confianza. El mercado no está comprando estabilidad: está esperando. Y cuando el mercado espera en Argentina, ya sabemos cómo termina", remarca.

El dólar blue se consigue hoy a $1.415 en el microcentro porteño

El dólar blue sube $10: qué pasó con los "otros" dólares

El dólar MEP avanzó $6,74, a $1.405,27.

El dólar contado con liquidación (CCL) ganó $0,85, a $1.453,81.