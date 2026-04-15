El dólar MEP, el dólar CCL y el dólar mayorista experimentaron nuevos ajustes. En cambio, el dólar tarjeta finalizó la rueda sin cambios en su cotización

El dólar blue (o informal) baja $5 y se consigue a $1.405,00 en el microcentro porteño.

El dólar oficial (o minorista) subió $6,31 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda cotizado a $1.388,70.

Por otro lado, el dólar cripto avanza 0,04% y se ofrece a $1.472,49.

"El dólar afloja en todos los frentes y consolida la baja%", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.

Y añade: "Es una señal clara: sobra oferta en el corto plazo, pero no alcanza para cantar victoria".

"Con inflación todavía arriba del 3% mensual, el tipo de cambio vuelve a atrasarse. Otra vez, la calma cambiaria se apoya más en anclas transitorias que en un equilibrio sólido. El mercado, por ahora, acompaña. Pero no convalida", remarca.

El dólar blue se consigue hoy a $1.405 en el microcentro porteño

El dólar blue baja $5: qué pasó con los "otros" dólares

El dólar MEP bajó $8,43, a $1.398,53.

El dólar contado con liquidación (CCL) descendió $14,07, a $1.452,96.