En el cierre del Payments Day, evento que reunió a la industria financiera local, el director de medios de pago del Banco Central Pedro Inchauspe destacó el avance del QR y lo que viene en el sector.

Open Finance: qué es y cuándo llegará a la Argentina

El Gobierno decretó el año pasado la creación del Sistema de Finanzas Abiertas, un mecanismo que permite a los usuarios compartir los datos de sus entidades con otras empresas.

"Tenemos la ventaja de estar atrasados. Reino Unido creo que lanzó en 2016 el Open Banking. Estamos 10 años atrás. Brasil hace 5 o 6 con Open Finance. Creo que estamos en un momento espectacular para aprender qué es lo que funcionó en otros países y qué mejoras se pueden hacer", destacó.

De acuerdo con el directivo, ya existe "un marco normativo y una mesa de trabajo con los principales actores del sistema financiero y fintech". Además, remarcó que sería obligatorio para los jugadores más grandes, pero optativo para los más chicos que quieran sumarse.

"Hoy estamos en la parte más dura, más compleja, que es trabajando en el esquema de consentimiento y de autenticación que después se va a poder replicar para todo el ecosistema para compartir los datos. Por eso estamos en la parte, si querés, trabajando en las bases".

Además, reconoció que "están yendo un pasito más en Open Finance: estamos queriendo ir a una especie de Open Data. Porque estamos incorporando también la información del sector público. Entonces, cuando nos sentamos en el sector con industria, la industria nos trajo todos los casos de uso".

Cómo funcionará el proyecto del ejecutivo

"Cuando se desbloquean esos datos, muchos de ellos hoy están en organismos públicos, principalmente en ARCA. Entonces, bajo un esquema de consentimiento previo, como ciudadano, los datos que vos le das a ARCA u otros organismos podés compartirlos con quien vos quieras. Y ese dato tiene mucho valor porque es un dato que es válido, tiene trazabilidad y es importante", resaltó.

Entre los casos de uso, puede ser agilizar un crédito: se compartiría información digitalmente en lugar de los papeles. Los ejemplos incluyen:

Presentar un recibo de sueldo digital

Mostrar las ventas del día automáticamente

Compartir datos de AFIP sin necesidad de un balance certificado

Además, aseguró que la iniciativa verá la luz en 2026. "Este año vamos a salir ya con los primeros casos de uso, el objetivo de la mesa", reforzó.

El otro gran tema de la noche fue el de ofrecer servicios criptomonedas en los bancos. Según Inchauspe, es poco probable que este año haya novedades con el levantamiento de la Comunicación A 7506 que veda a las entidades.

"Por ahora, cripto queda con las PSAV", afirmó, en relación a los proveedores de servicios de activos virtuales, empresas que están registradas ante la Comisión Nacional de Valores para incluir estas prestaciones.

QR en el transporte: el caso de éxito que sorprendió

Para Inchauspe, el punto sobresaliente en el ecosistema de pagos es la adopción del QR en el transporte. "Fue enorme. Todavía nos quedan trenes y ciertas mejoras operativas, son proyectos súper complejos".

"En la evolución de los productos vas aprendiendo andando y la verdad que es un caso de una implementación bastante récord en tiempo y adopción. Por ejemplo QR, que era una gran duda si incorporarlo o no incorporarlo, si iba a andar en un mundo con tanta exigencia. Pero solamente en febrero tuviste casi 17 millones de viajes de QR", destacó.

Según el directivo, "no había tanta experiencia en el mundo", por lo que "hubo que armar un esquema nuevo y una mesa de trabajo con toda la industria". Al ser un mecanismo "inverso", porque el validador escanea el código del usuario, "también tiene un procesamiento distinto al otro QR, pero funcionó", destacó.

Dentro de lo que viene, el experto mencionó las propinas digitales. Según Inchauspe, se incorporó una cuenta recaudadora para evitar que impacten impuestos sobre esos fondos, pero ahora, en lugar de dividir el cobro, harán un split del pago: cuando el consumidor haga la operación, el monto de la propina tendrá un código impositivo distinto, que está exento.

"Le va a permitir también a un montón de comercios que hoy tienen dudas sobre cómo usarlo. Si va a la misma cuenta, si a otra cuenta. Si va a su misma cuenta con un código distinto, no tiene impuesto".

Cobros por Transferencia: la herramienta que vuelve para bajar la mora

Con una mora en su punto más alto en 20 años en los bancos (cerca del 10%), y con los nuevos jugadores fintech que tienen registros por encima del 20% en promedio, Inchauspe se refirió a los Cobros por Transferencia, una suerte de "débito automático" que permitirá a las billeteras y otros proveedores de préstamos cobrar las cuotas de los clientes directamente de una cuenta bancaria o fintech.

"Existía una herramienta similar (el Debin) con el barrido automático, que se eliminó porque hubo mal uso. Tras trabajar con varias mesas de la industria y en este esquema de finanzas abiertas, la idea es buscar de vuelta que vos como usuario puedas tomar un crédito no financiero o bancario, y digas: 'Quiero que esta cuota me la cobres de acá'", señaló.

Según Inchauspe, aquí también entra en juego el consentimiento previo, con reglas claras y transparentes. "Estamos reflotando un concepto que estaba bien pensado, pero quizás mal ejecutado", remarcó.

"Primero, tenés que autorizarlo: vos sos el que le da el consentimiento para que te dé el determinado préstamo, las características y también vas a tener la opción de darte baja. Porque es una herramienta de cobro, no una garantía de cobro", reforzó.