Goldman Sachs presentó ante la SEC su nuevo ETF de Bitcoin con dividendos, una jugada que apunta directo al terreno que hoy domina BlackRock.

El producto, bautizado Bitcoin Premium Income ETF, busca atraer inversores con una propuesta distinta: exposición a la criptomoneda más popular, pero con ingresos periódicos en efectivo.

A diferencia de otros ETF, la apuesta de Goldman Sachs no es comprar Bitcoin directamente, sino armar una canasta de productos que siguen el precio de la criptomoneda.

El fondo invertirá un 80% de sus activos en ETF, opciones y distintos índices que replican de cerca su cotización.

Cómo funciona la estrategia de Goldman Sachs para generar ingresos

El objetivo del ETF de Goldman Sachs es generar ingresos mensuales para sus clientes. Para lograrlo, aplica una estrategia sencilla: vender contratos de opciones de compra (call options) sobre Bitcoin y quedarse con las primas que pagan quienes los adquieren.

Esos ingresos se reparten cada mes entre los inversores, lo que les asegura un flujo constante de caja.

Por un lado, los accionistas pueden invertir sin quedar expuestos a caídas abruptas en el precio de la criptomoneda y, al recibir pagos mensuales, cuentan con mayor previsibilidad.

Sin embargo, bajo este esquema los inversores resignan parte de las ganancias en momentos de subidas explosivas del valor de Bitcoin.

Con esta propuesta, Goldman Sachs busca diferenciarse de BlackRock y abrir un nuevo frente en la competencia por captar al inversor cripto, ofreciendo un producto que combina exposición con rendimiento mensual.