BlackRock se consolida como el mayor custodio institucional de Bitcoin, superando a empresas con tenencias corporativas como Strategy

El fondo cotizado en bolsa (ETF) de Bitcoin al contado de BlackRock, el iShares Bitcoin Trust (IBIT) superó los 800.000 BTC bajo gestión, equivalente a unso u$s97.000 millones.

Con este número se posiciona como el más exitoso en Wall Street, apenas dos años después de su lanzamiento, y como el ETF más rentable dentro del portafolio de BlackRock.

Desde su debut en enero de 2024, el fondo captó más de u$s64.900 millones en entradas netas, con una racha reciente de ocho días consecutivos que aportó más de u$s4.100 millones.

Solo el martes pasado, el ETF recibió u$s426,2 millones, equivalentes a unos 3.510 BTC, algo que permitió superar el umbral de los 800.000 BTC.

Con 802.257 BTC bajo gestión, IBIT representa el 3,8% del suministro total de Bitcoin, que está limitado a 21 millones de unidades.

Esta cifra coloca al fondo muy por delante de Strategy, la empresa liderada por Michael Saylor, que hasta ahora ostentaba la mayor tesorería corporativa de Bitcoin con 640.031 BTC, equivalentes al 3,1% del suministro total.

Bitcoin: el mercado enfrenta días clave según la teoría de los ciclos

El éxito de IBIT también se traduce en rentabilidad para BlackRock. Con una comisión competitiva de 0,25%, el fondo genera ingresos anuales superiores a u$s240 millones, y se consolida como el producto más lucrativo de la gestora de activos.

Eric Balchunas, analista de Bloomberg, explicó que IBIT lidera los flujos semanales entre todos los ETF en los Estados Unidos, al capturar u$s3.500 millones, cifra que representa 10% de todos los flujos netos hacia ETFs en el país.

Mientras tanto, Bitcoin atraviesa un momento decisivo en su evolución de mercado.

El trader Peter Brandt remarcó que la criptomoneda podría estar a punto de alcanzar su tope de ciclo, y seguir el patrón de cuatro años que históricamente marcó sus movimientos:

Caída

Recuperación

Halving

Nuevo máximo

El dom