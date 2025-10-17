En las últimas 24 horas, la criptomoneda número dos bajó 4,25%. Cómo evolucionaron otras divisas digitales y el mercado de dólares cripto

Este viernes, Ethereum reportó un descenso de 4,25%, ubicándose en u$s3.793,99, con una capitalización de mercado de u$s457.930,01 millones, según las cotizaciones informadas por Binance.

CoinMarketCap informa que el mercado global de criptomonedas totaliza u$s3,60 billones este viernes 17 de octubre, con 36.325 monedas en circulación.

Por lo tanto, el mercado de criptomonedas experimentó un decrecimiento del -3,03% en las últimas 24 horas. La participación del mercado cripto tiene a Bitcoin en lo más alto con un 59,08%, Ethereum logró un 12,74%, y las demás monedas un 28,18%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este viernes 17 de octubre, así se encuentran los valores promedio en dólares de las criptomonedas líderes a nivel global:

Bitcoin: u$s106.548,73 (-2,28%)

Ethereum: u$s3.793,99 (-4,25%)

BNB: u$s1.070,68 (-7,17%)

Ripple: u$s2,29 (-3,71%)

Solana: u$s183,34 (-4,03%)

Cardano: u$s0,63 (-4,75%)

Polkadot: u$s2,91 (-6,02%)

Dogecoin: u$s0,18 (-4,67%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Este viernes 17 de octubre, las exchanges más reconocidas de Argentina presentan los siguientes precios en pesos para las principales criptomonedas:

Bitcoin: $163,64 millones

Ethereum: $5,80 millones

BNB: $1,63 millones

Ripple: $3.500,04

Solana: $280.360,13

Cardano: $957,01

Polkadot: $4.445,91

Dogecoin: $281,71

Polygon: $283,03

En otro orden, los dólares cripto o stablecoins más demandados en Argentina tienen este viernes 17 de octubre los siguientes valores en pesos:

USDT: $1.517,90

DAI: $1.525,36

USDC: $1.525,48

Ethereum: qué es y cómo se fundó

Ethereum, lanzado en 2015 por el programador Vitalik Buterin y su equipo, se destacó como una de las principales innovaciones en el mundo de la blockchain.

Si bien Bitcoin permitió la descentralización del dinero, Ethereum expandió la visión al permitir la creación de aplicaciones descentralizadas (dApps), que operan a través de contratos inteligentes.

Estos contratos son programas autoejecutables que se ejecutan automáticamente cuando se cumplen ciertas condiciones, lo que elimina la necesidad de intermediarios en las transacciones.

Tras una exitosa campaña de crowdfunding en 2014, Ethereum se lanzó junto con su criptomoneda Ether (ETH).

Los contratos inteligentes se convirtieron en una herramienta crucial para ejecutar acuerdos automáticamente, creando un ecosistema seguro y eficiente.

Estos contratos permiten que las dApps funcionen de manera autónoma, facilitando transacciones, acuerdos y otros procesos sin intervención humana.

La tokenización, popularizada por Ethereum, permitió la creación de activos digitales como las stablecoins, que están respaldadas por monedas tradicionales, y los NFT, que han transformado la forma en que se compran y venden obras de arte y objetos coleccionables digitales.

Gracias a esta capacidad de crear nuevos activos, Ethereum abrió las puertas a una nueva economía digital.

La Ethereum Virtual Machine (EVM) fue otro de sus grandes logros, permitiendo que otras redes, como BNB y Avalanche, se basaran en su arquitectura.

Además, la implementación de soluciones de capa 2, como Optimism y zkSync, ha sido crucial para mejorar la escalabilidad y reducir las tarifas de transacción, haciendo que Ethereum sea más accesible para todos.

Ethereum también ha sido esencial en la creación de la Web3, una versión descentralizada de Internet. Este modelo propone una red más segura, privada y libre de la influencia de intermediarios, como gobiernos y grandes corporaciones, permitiendo a los usuarios mantener el control sobre sus datos y transacciones.