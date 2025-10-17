Con una merma del 2,08% en un día, la criptomoneda de mayor capitalización sigue a la baja. Cómo se comportaron otros activos virtuales y dólares digitales

Este viernes, Bitcoin, logró una capitalización de u$s2,12 billones, tras experimentar un alza de 2,08% en las últimas 24 horas, operando a u$s106.337,78 en la plataforma de Binance.

Este viernes 17 de octubre, las criptomonedas logran una capitalización total de u$s3,59 billones, según los datos de CoinMarketCap, que monitorea 36.325 monedas.

Por lo tanto, el circulante total de criptomonedas subió un -2,99% en las últimas 24 horas. Bitcoin domina la participación en el mercado cripto con un 59,05%, Ethereum ocupa un 12,76%, y el resto de las criptomonedas abarcan el 28,19%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

El viernes 17 de octubre, los precios promedio globales en dólares de las criptomonedas de mayor capitalización son:

Bitcoin: u$s106.337,78 (-2,08%)

Ethereum: u$s3.796 (-3,57%)

BNB: u$s1.070,23 (-7,09%)

Ripple: u$s2,28 (-4,12%)

Solana: u$s182,99 (-3,91%)

Cardano: u$s0,63 (-5,04%)

Polkadot: u$s2,90 (-6,24%)

Dogecoin: u$s0,18 (-4,50%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Así se negocian hoy, viernes 17 de octubre, las principales criptomonedas en las plataformas argentinas más relevantes, expresadas en pesos :

Bitcoin: $163,57 millones

Ethereum: $5,81 millones

BNB: $1,63 millones

Ripple: $3.493,16

Solana: $279.998,41

Cardano: $955,16

Polkadot: $4.445,30

Dogecoin: $281,74

Polygon: $284,21

Por otro lado, los dólares cripto o stablecoins con mayor uso en Argentina tienen este viernes 17 de octubre las siguientes cotizaciones en pesos:

USDT: $1.518,80

DAI: $1.526,63

USDC: $1.526,72

Criptomonedas: dónde y cómo comprar de forma segura

Comprar criptomonedas en Argentina requiere tener una cuenta en una exchange confiable, como Binance, Bitso o Lemon, que están registradas como proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) en la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Estas plataformas ofrecen una cuenta virtual (CVU) que permite transferencias en pesos para fondear la cuenta y adquirir criptomonedas de manera sencilla.

Luego, se puede seleccionar la criptomoneda deseada y comprarla en pesos. También existen opciones para pagar con tarjeta de crédito, usando Mercado Pago o proveedores internacionales.

Las exchanges permiten, además, intercambiar activos digitales y realizar transferencias mediante QR o claves públicas hacia otras billeteras virtuales.

Otra opción popular es el sistema persona a persona (P2P), que conecta directamente a compradores y vendedores.

En este caso, es posible pagar con cuentas bancarias, fintech o plataformas como PayPal o similares. Verificar la reputación y el historial del vendedor es clave para evitar riesgos.

Finalmente, se recomienda evitar plataformas inseguras, como Paxful, que ha recibido reclamos de usuarios.

Estas carecen de medidas de seguridad adecuadas, exponiendo a los usuarios a fraudes y robo de información.