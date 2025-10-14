El tono del mercado cambió abruptamente luego de que Trump condicionara la ayuda de EE.UU a la continuidad del oficialismo tras las elecciones legislativas

Los mercados reaccionaron con una fuerte corrección este 14 de octubre tras el respaldo explícito de Donald Trump al presidente argentino Javier Milei, luego de una conferencia conjunta en Washington.

Bonos soberanos, acciones locales, CEDEARS y ADRs argentinos registraron caídas significativas, en una jornada que comenzó con expectativas positivas por el encuentro bilateral, pero que terminó marcada por la incertidumbre política y económica.

El tono del mercado cambió abruptamente luego de que Trump condicionara la ayuda financiera de Estados Unidos a la continuidad del oficialismo tras las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Bonos, acciones y CEDEARS se derrumban tras el apoyo de Trump a Milei y un condicionamiento electoral

Las declaraciones del mandatario estadounidense, quien sostuvo que "si Milei pierde, no seremos generosos", generaron inquietud entre los inversores, que interpretaron el mensaje como una señal de riesgo político.

El índice de riesgo país se mantuvo por debajo de los 1.000 puntos, pero la volatilidad se intensificó en todos los demás segmentos del mercado.

Los bonos en dólares cerraron en rojo, con pérdidas de hasta 2%, mientras que las acciones argentinas que cotizan en Wall Street retrocedieron hasta 9%.

Acciones y bonos argentinos reaccionaron con volatilidad al encuentro entre Milei y Trump

En la plaza local, el S&P Merval también mostró retrocesos tras un inicio en terreno positivo. Los CEDEARS, que permiten invertir en acciones extranjeras desde la Argentina, acompañaron la tendencia bajista.

Expertos del mercado coincidieron en que el nerviosismo global ante la posibilidad de que el respaldo financiero prometido por los Estados Unidos quede supeditado a los resultados electorales.

En este sentido, el mensaje de Trump, lejos de consolidar confianza, introdujo un nuevo factor de incertidumbre en un contexto ya marcado por la fragilidad macroeconómica.

La caída de los activos argentinos se produce en un momento clave para el Gobierno, que busca consolidar su programa económico con respaldo internacional.

El swap de monedas por u$s20.000 millones que se negocia con el Tesoro estadounidense y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) generó entusiasmo en los días previos, pero el condicionamiento político expuesto por Trump reavivó temores sobre la sostenibilidad del acuerdo.