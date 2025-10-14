El mandatario argentino se reunirá este martes con su par estadounidense para avanzar en un acuerdo comercial y reforzar la alianza bilateral

El presidente argentino Javier Milei se reunirá este martes con su par estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca.

Será la segunda reunión formal entre ambos desde que el libertario asumió la presidencia y se dará en un contexto clave.

El encuentro, que tendrá lugar en el Salón Oval, se producirá tras la confirmación del swap de u$s20.000 millones del Tesoro de Estados Unidos hacia la Argentina, en una medida que busca apuntalar las reservas del Banco Central (BCRA).

Fuentes oficiales adelantaron que la Casa Rosada intentará aprovechar el clima favorable tras el respaldo financiero de Washington para abrir una nueva etapa de cooperación económica, indicó Noticias Argentinas.

La reunión fue gestionada durante meses por las diplomacias de Buenos Aires y Washington, y se confirmó luego de la decisión del secretario del Tesoro, Scott Bessent, de habilitar la línea de crédito de emergencia que, según el propio Milei, "marca un antes y un después para la estabilidad financiera argentina".

El Presidente viajó acompañado por su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

En Washington ya se encontraban, aguardando por su llegada este lunes, el canciller Gustavo Werthein, el embajador argentino Alejandro "Alec" Oxenford y el asesor presidencial Santiago Caputo.

La agenda oficial en Washington incluye el saludo protocolar en la Casa Blanca, la firma del libro de honor y un almuerzo de trabajo con las delegaciones de ambos países.

Allí se espera que Milei y Trump aborden temas vinculados al comercio bilateral, la cooperación en seguridad y la coyuntura internacional.

La estadía del presidente argentino en Washington incluiría además una ceremonia en homenaje a Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA, asesinado el pasado 10 de septiembre. Por la noche, Milei se alojará en la Blair House, la residencia oficial de los invitados de Estado.

Horas antes del encuentro, Milei elogió a Trump en redes sociales, mientras el estadounidense viajaba a Israel para avanzar en un acuerdo de paz en Gaza, por su papel en las negociaciones para liberar rehenes en Medio Oriente.

"Su liderazgo es una señal de esperanza para el mundo libre", escribió el mandatario argentino en su cuenta de X.

El encuentro con Trump se perfila como uno de los más importantes en la agenda internacional de Milei.

La Casa Rosada busca consolidar la alianza con Washington y mantener el respaldo financiero de Estados Unidos, en un contexto global donde la estabilidad económica argentina sigue siendo observada de cerca por los mercados internacionales.