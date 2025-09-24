El dólar MEP y el dólar CCL ajustaron posiciones. El dólar tarjeta y el dólar mayorista, por su parte, prolongaron sus rachas bajistas

El dólar blue (o informal) baja otros $10 y se consigue a $1.405,00 en el microcentro porteño.

Por otro lado, según la exchange Bitso, el valor del dólar cripto pierde 1,12% y se ofrece a $1.402,87.

El dólar oficial (o minorista) cayó 1,8% respecto al cierre de ayer y concluyó la rueda a $1.367,95.

"Las promesas de los Estados Unidos para después de las elecciones evitaron que, nuevamente, caigamos en default", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil,

Y añade: "Pero si no se cambia el esquema cambiario y de politica monetaria el impacto sobre la economía real no será visible previo al 26 de octubre, y ese es el principal peligro para el Gobierno, perder por mucho sería un nuevo gran problema para el pais".

"De corto plazo, las cerealeras van a mantener estable al dólar, pero lo que se liquida hoy ya no lo habrá para el último trimestre; la Argentina nunca es una foto, es una pelicula en tono sepia permanente", remarca.