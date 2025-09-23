El dólar MEP y el dólar CCL ajustaron posiciones. El dólar tarjeta y el dólar mayorista, por su parte, prolongaron sus rachas bajistas

El dólar blue (o informal) baja $40 y se consigue a $1.415,00 en el microcentro porteño.

Por otro lado, según la exchange Bitso, el valor del dólar cripto pierde 1,89% y se ofrece a $1.437,11.

El dólar oficial (o minorista) cayó 3,3% respecto al cierre de ayer y concluyó la rueda a $1.391,95.

"El mercado siguió con un festejo un poco más limitado; el dólar oficial mayorista parece que en $1.350 encontró un piso, además, ir más abajo tampoco le conviene a la economía real", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.

Y añade: "Ahora estamos a la espera del secretario del Tesoro (de EE.UU.) para ver cuál es la alternativa de rescate que le ofrece a la Argentina".

"Igual, no nos olvidemos que no deja de ser un rescate de un prestador de ultimísima instancia; así que, para adelante, el mercado va a seguir nervioso", remarca.

El dólar MEP cayó 1,6%, hasta $1.405,02.

El dólar contado con liquidación (CCL) se contrajo 1,8%, a $1.415,72.

El denominado dólar tarjeta -para compras en el exterior-, retrocedió 3,2%, hasta $1.800,50.

El dólar mayorista perdió 7,7%, hasta los $1.369,00.