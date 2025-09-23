Mientras que la ola de expansión de 2021 sumó centenares de nuevos unicornios, para septiembre de 2025, el conteo global se ubica en apenas 326 firmas

El último informe "La ruta de los unicornios 2025" de CB Insights reveló una caída en el número de startups fintech que alcanzan la valoración de u$s1.000 millones.

Mientras que durante la ola de expansión de 2021 y 2022 el sector sumó centenares de nuevos unicornios, para septiembre de 2025 el conteo global se ubica en apenas 326 empresas, una cifra que refleja la corrección del mercado tras la etapa de financiamiento exuberante.

Por qué cae el número de unicornios fintech globales y qué pasa en Argentina

Según el informe, el ajuste en las valoraciones responde a un entorno de tasas de interés elevadas y a la creciente presión de inversores por modelos de negocio rentables y sostenibles.

En 2024, las fintech todavía disfrutaron de rondas récord; sin embargo, en lo que va de 2025 los fondos de venture capital priorizaron las compañías con flujos de caja positivos, lo que deja atrás proyectos con altos gastos de adquisición de usuarios y crecimiento a toda costa.

El descenso en el número de unicornios fintech también obedece a la consolidación de los servicios financieros digitales. Plataformas de nicho que florecieron durante la pandemia fueron absorbidas por grandes bancos y tecnológicas, o retrasaron sus valoraciones para centrarse en la rentabilidad.

Al mismo tiempo, las fintech que aún atraen capital, en lugar de enfocarse en productos de consumo masivo, se enfocan en infraestructura con servicios como:

Pagos embebidos

Interfaz de Programación de Aplicaciones (API) bancarias

Soluciones B2B

El número de unicornios fintech a nivel global se redujo drásticamente en 2025

En el plano regional, América Latina mantiene cerca de 50 unicornios fintech, con Brasil y México a la cabeza.

Empresas como Ualá, Nubank y Mercado Libre lograron sostener su estatus pese al clima de cautela global, apoyándose en la fuerte adopción de servicios digitales en la región.

No obstante, varias startups latinoamericanas pospusieron sus rondas de crecimiento o buscan consolidarse antes de aspirar al codiciado estatus de unicornio.