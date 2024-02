Duro golpe para el Gobierno en el arranque de la jornada cambiaria luego del retroceso en la Ley Ómnibus. Luego de conocerse la caída de los bonos, el dólar blue cotiza en $1.185, una suba del 2.16% y de 40 pesos, con respecto al cierre del día de ayer.

¿Cuánto cuesta el dólar blue?

Por su parte, el dólar CCL está $1.276,54 y dólar Bitcoin CM $1.270,08, según los datos del sitio Coinmonitor. Además, el dólar MEP abrió en $1215,58.

En lo que respecta a los ADRs, estos se desplomaron en Wall Street luego de la derrota que sufrió el Gobierno.

En este escenario, los ADRs en el premarket de Wall Street se derrumban encabezados por YPF (-7%), seguido de Grupo Financiero Galicia (-6%), Vista Oil & Gas (-2,5%), Central Puerto (-1,6%), Banco Macro (-1,1%) y BBVA (-1,13%).

Los bonos en dólares, en tanto, caen hasta 3% encabezados por el Global 2035, seguido del Global 2041 (-2,8%).

El mensaje de Caputo

No obstante la incertidumbre en los mercados, Luis Caputo, Ministro de Economía de Javier Milei, salió a calmar las aguas con un mensaje positivo.

"En enero ya estamos en equilibrio financiero", sostuvo Caputo en declaraciones al canal La Nación+, anticipando el informe que al respecto la Secretaría de Hacienda tiene previsto difundir el próximo 22 de febrero.

''La votación o no de la ley no va a cambiar el rumbo económico. No se va a gastar más de lo que se recauda. Y el Banco Central no va a financiar al tesoro'', comenzó, refiriéndose a que, aunque la ley haya fracasado, van a sostener la idea económica.

''Eso es lo que va a garantizar no volver a pasar los problemas de los últimos 20 años. No dramaticemos lo de hoy. Todos sabemos que hay un puñado de legisladores que quieren que todo siga igual, a pesar de que la gente votó un cambio'', agregó.

Y por último, sentenció: ''El país sigue, y todo va a salir bien, porque por primera vez en décadas, estamos haciendo lo que corresponde''.

Por lo pronto se verá qué ocurre con el valor de la divisa estadounidense y si el mensaje de Caputo cooperó o no para atenuar una posible jornada compleja en lo que respecta al valor de dólar.