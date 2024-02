Luego del fracaso de la Ley Ómnibus en el Congreso, el ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó este miércoles que el Sector Público cerró enero "en equilibrio financiero", a pesar de tratarse de un mes habitualmente "más sensible por los intereses de la deuda".

"En enero ya estamos en equilibrio financiero", sostuvo Caputo en declaraciones al canal La Nación+, anticipando el informe que al respecto la Secretaría de Hacienda tiene previsto difundir el próximo 22 de febrero.

Ley Ómnibus: el mensaje de Caputo

El Gobierno de Javier Milei sufrió una dura derrota el martes en el Congreso, ya que se levantó la sesión en la que se discutía artículo por artículo de la ley ómnibus, luego del rechazo de varios puntos clave de la legislación. En ese contexto, Caputo fue el primero en pronunciarse al respecto.

''La votación o no de la ley no va a cambiar el rumbo económico. No se va a gastar más de lo que se recauda. Y el Banco Central no va a financiar al tesoro'', comenzó, refiriéndose a que, aunque la ley haya fracasado, van a sostener la idea económica.

''Eso es lo que va a garantizar no volver a pasar los problemas de los últimos 20 años. No dramaticemos lo de hoy. Todos sabemos que hay un puñado de legisladores que quieren que todo siga igual, a pesar de que la gente votó un cambio'', agregó.

Y por último, sentenció: ''El país sigue, y todo va a salir bien, porque por primera vez en décadas, estamos haciendo lo que corresponde''.

Cómo impactó en los mercados el fracaso de la Ley Ómnibus

Los ADRs se desploman en Wall Street tras el fracaso de la Ley Ómnibus en el Congreso. La derrota implica un cambio de las expectativas en el mercado que genera dudas sobre la capacidad del Gobierno de hacer los cambios necesarios para la economía.

En ese escenario, los ADRs en el premarket de Wall Street se derrumban encabezados por YPF (-7%), seguido de Grupo Financiero Galicia (-6%), Vista Oil & Gas (-2,5%), Central Puerto (-1,6%), Banco Macro (-1,1%) y BBVA (-1,13%).

Los bonos en dólares, en tanto, caen hasta 3% encabezados por el Global 2035, seguido del Global 2041 (-2,8%).

Qué pasará con la Ley Ómnibus a partir de ahora

De acuerdo a los considerandos de la Cámara de Diputados, cuando un proyecto vuelve a comisión debe ser tratado desde foja cero. Así lo determina el artículo 155 del reglamento del recinto: "Un proyecto que, después de sancionado en general, o en general y parcialmente en particular, vuelve a Comisión, al considerarlo nuevamente la Cámara, se le someterá al trámite ordinario como si no hubiese recibido sanción alguna."

De esta manera, el proyecto de ley ómnibus deberá ser sometido nuevamente al debate en las comisiones respectivas de Asuntos Constitucionales, Legislación General, y Presupuesto y Hacienda.