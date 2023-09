Cambios en el impuesto a las Ganancias: a cuántos trabajadores alcanza y cuándo se sentirá en el bolsillo

Esta medida beneficiará a una gran mayoría de trabajadores, ya que menos del 10% de quienes actualmente pagan este gravamen seguirán haciéndolo

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció un aumento del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, que se elevará a $1.770.000 brutos.

Esta medida beneficiará a una gran mayoría de trabajadores, ya que menos del 10% de quienes actualmente pagan este gravamen seguirán haciéndolo a partir del próximo mes.

El anuncio se realizó frente a una multitud de dirigentes y militantes sindicales que acudieron en apoyo a la medida. La implementación de esta modificación se llevará a cabo mediante un decreto, que se publicará en el Boletín Oficial, y se complementará con un proyecto de ley que se enviará al Congreso para darle carácter de permanencia a este nuevo esquema.

En palabras del ministro Massa, "Para mí, el salario no es ganancia. Es remuneración, el pago por el trabajo y esfuerzo que hace cada trabajador. Tenemos que terminar con esta locura de que un trabajador no quiera hacer horas extras para no perderla en el impuesto".

Este cambio busca aliviar la carga tributaria sobre los trabajadores argentinos y permitirles disfrutar de un mayor ingreso.

Los detalles claves de la medida

A partir de octubre, todos los trabajadores en relación de dependencia y jubilados que cobren menos de $1.770.000 brutos dejarán de pagar el Impuesto a las Ganancias.

Aumento del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias elevará a $1.770.000 brutos

El proyecto de ley contempla una actualización del mínimo no imponible, que se equiparará a 15 Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM) mensuales (actualmente en $118.000).

Los trabajadores que actualmente pagan el impuesto verán una mejora en sus ingresos de entre un 17% y un 22%.

Con el nuevo piso, solo pagarán el impuesto aquellos con cargos similares a CEOs, gerentes, subgerentes, puestos calificados y jubilaciones y pensiones de privilegio.

En total, alrededor de 800.000 contribuyentes dejarán de pagar el impuesto, lo que representa menos del 10% de los actuales contribuyentes.

Los afectados por el impuesto de "Mayores ingresos" constituyen menos del 1% (0,88%) del total de empleos registrados en el país.

El proyecto de ley plantea ajustes anuales en enero y julio.

Desde octubre se eleva a $ 1.770.000 el mínimo no imponible

El costo fiscal de la medida será de $1 billón, que se financiará con mayores ingresos por importaciones e Impuesto PAIS, así como el aumento de la recaudación a través del IVA y otros impuestos vinculados al consumo.

Además se mantendrá el beneficio del 22% de zona desfavorable y se eliminarán distorsiones en las deducciones personales y generales, simplificando la vida de los trabajadores.

Ejemplo Concreto:

Un trabajador en relación de dependencia con un salario bruto mensual de $800.000 anteriormente percibía un ingreso neto mensual de $550.308 debido a las retenciones. Con el nuevo mínimo no imponible, este mismo salario bruto se traducirá en un ingreso neto de $667.999, lo que supone una mejora de $117.690, equivalente a un incremento del 21,4% en el salario de bolsillo.

Con esta medida, el Gobierno busca aliviar la carga tributaria sobre los trabajadores argentinos y brindarles un mayor alivio financiero. La equidad fiscal se convierte en una realidad, permitiendo a más argentinos disfrutar de un salario íntegro y justo