"Prefiero un bono defaulteado antes que pesos": la paradójica estrategia de los argentinos ante la dolarización

La crisis que desató la devaluación generó que hasta los bonos defaulteados tengan demanda en un mercado donde todos escapan del peso. Los detalles

El triunfo de Javier Milei en las PASO, y la devaluación aplicada por el Gobierno el lunes, generó caos e incertidumbre en el mercado.

La semana inició con los bonos soberanos en dólares desplomándose hasta más de 14%, en una plaza oferente y sin tomadores ante la creciente incertidumbre por el futuro político y económico del país.

En ese marco, las principales caídas afectaron la cotización del Global 2041 que perdió 14,4%, el Bonar 2030 con pérdidas por 11,2%, el Global 2029 con 10,9%, el Global 2030 un 10,8% y el Global 2035, un 10,7%.

El indicador del riesgo país medido por el banco JP Morgan subía ocho puntos básicos a 1.914 unidades.

Ya este miércoles, el panorama para algunas opciones de inversión comenzó a cambiar: los bonos soberanos argentinos cedieron 0,7 % promedio en sus cotizaciones en dólares en el cierre del mercado, mientras que el índice de riesgo país de Argentina continuó en ascenso y se situó en los 2.187 puntos básicos.

Y en medio de este desplome de la economía argentina, los expertos descubrieron una situación inusual ante la demanda que cosechó una opción de inversión, denigrada por sus incumplimientos, pero que paga un interés acorde a su nefasto historial.

"Hay un éxodo del peso masivo" señalan los expertos

La paradoja de los bonos argentinos

Alejandro Bianchi, experto en finanzas personales y fundador de Asesor de Inversiones, señaló que en el mercado se desató una "gran locura" tras las medidas aplicadas por el Gobierno luego de las PASO.

"Hay un éxodo del peso masivo", señaló Bianchi en diálogo con iProUP y añadió que el mercado está anticipando lo que puede pasar con una posible dolarización de la economía.

En ese marco, los ahorristas persiguen con desesperación el objetivo de deshacerse de sus pesos para evitar la pérdida de valor que significó la devaluación.

Bianchi observó que "la gente dice 'dame activos', casi que no importa su tipo, dolarizados o no, sino lo que importa es no quedar en pesos. Esa es la estrategia".

El experto comparte una maniobra muy particular que se registró en el mercado en las últimas horas: dentro de los activos solicitados están los bonos soberanos en dólares, que rinden cerca de un 40%, tasa altísima en dólares porque reflejan su perspectiva de default.

"No hay que olvidar que estos bonos tienen una trayectoria de tres cesaciones de pagos en una década. Pese a este preocupante historial, la gente prefiere comprarlos y no quedarse en pesos. Es un mal menor tener ese activo contra quedarse con los pesos", sentencia Bianchi.