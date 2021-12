Somos argentinos, hagamos lo que mejor sabemos hacer

El experto analiza el contexto del país para la revolución que supone la tecnología y expone las ventajas que posee el talento local para aprovecharla

No hace falta entrar en detalle para saber qué define a los argentinos. Está escrito en la historia y demostrado en los hechos. Nos la rebuscamos siempre, nos reinventamos y solucionamos problemas difíciles con ideas fáciles. Y, sin dudas, encontramos siempre la manera de seguir adelante, con mucha imaginación y predisposición.

¿Por qué creo que los argentinos tenemos la capacidad para ser líderes en la industria tecnológica? Por todo eso, porque somos innovadores y creativos naturalmente. A mi entender, la Argentina tiene el potencial para convertirse en un polo tecnológico a nivel mundial.

Sin duda el concepto de descentralización es fundamental. Una de las grandes ventajas que trajo la tecnología es la democratización de la información. Internet funciona como el canal para poder acceder al conocimiento, lo cual permite generar nuevas revoluciones porque, valga la redundancia, conocemos más. Y eso viene de la mano de un cambio económico y político porque cambia el centro del poder.

Hubo una revolución del conocimiento con la llegada de internet, luego de la industria con los productos digitales. El paso que sigue es la revolución de energías sustentables o renovables y luego el cambio de la moneda o descentralización de la economía.

El acceso al conocimiento hoy está en la nube, flotando en el aire, es accesible y gratis para todo el mundo. Internet es el canal para poder acceder a ese conocimiento y tenemos que preocuparnos por dar el contexto e infraestructura de conectividad en todos lados para que la gente pueda resolver sus curiosidades en internet.

Hoy el mundo está floreciendo alrededor de la tecnología. Es una industria en la cual no hay nada más barato y rentable que educar a la gente. Hay que tener en cuenta que hay una sobredemanda de tecnología en el mundo y falta gente que quiera laburar en esta industria, pero no sólo programadores.

La tecnología tiene un montón de roles y perfiles dentro de un equipo y este es un país que tiene todas las capacidades para tenerlos. Se necesitan personas curiosas, creativas e innovadoras porque al fin y al cabo, todo es creatividad. No todo es 1+1, no todo es un algoritmo y no todo es ingeniería. Y la ingeniería, si vamos a la raíz, habla de ingenio y el ingenio es creatividad.

Ahora ¿ven por qué digo que Argentina es y puede ser un polo en la industria de la tecnología? Lo más atractivo que tiene como país para dar al mundo es lo que siempre tuvimos los argentinos: innovación, creatividad y muchísimo ingenio. Tenemos el potencial de impulsar cambios que generen impacto, de Argentina para el mundo.

*Santiago Echazú es fundador de Paisanos