¿Cuál es la red social para "mayores de edad" obsesionada en convertirse en el próximo unicornio?

Se trata de la plataforma de suscripción por contenido OnlyFans, que pretende recaudar fondos para valorar a la empresa en al menos u$s1.000 millones.

OnlyFans, la plataforma que ofrece servicios de suscripción a creadores de contenido destinada a un público exclusivamente adulto, aspira a inmersar su negocio en el selecto mundo de los unicornios y para ello se encuentra en negociaciones con inversores para cerrar una ronda de financiación.

El servicio en el que famosos, influencers y actores del cine adulto cobran a sus seguidores por ver vídeos y fotos, estaría trabajando con un asesor para lograr captar el interés de grandes inversores. La idea sería encontrar patrocinadores que ayuden a que el sitio se convierta más en una plataforma de medios convencional y desligarla del sector "pornografico", de acuerdo a la información proporcionada por fuentes anónimas.

Si bien OnlyFans nació como un antro del entretenimiento para adultos, aspira a convertirse en una red en el que celebridades y deportistas puedan entrar en contacto con sus fans.

OnlyFans es un servicio de suscripción de contenido para adultos mayores, enfocado en el sector erótico

Asimismo, pretende lograr acuerdos con una mayor gama de anunciantes, aunque sus vínculos con el sector porno ponen trabas en el asunto. Hasta ahora, cuenta con deportistas como el boxeador Floyd Mayweather y recientemente logró un acuerdo publicitario con Sticky's Finger Joint, cadena de restaurantes especializada en alas de pollo, propiedad del reapero Cardi B.

"Los deportistas son un tipo de creadores en los que estamos viendo mucho crecimiento", aseguró el fundador y consejero delegado de OnlyFans, Tim Stokely, a principios del mes de junio cuando Mayweather se unió a la firma.

Gracias a los efectos de la pandemia de COVID-19 y su posterior impacto positivo en las marcas digitales, el grupo logró ventas por más de u$s2.000 millones en 2020. Sumado a eso, la aplicación cobra una tarifa del 20%, lo que se traduce en una suma de ingresos al anterior monto de más de u$s400 millones.

Este año, la empresa con sede en Londres, crece a un ritmo por encima de 100%, de acuerdo a fuentes cercanas a esta. El atenuante sería que habría pagado ya más de u$s3.000 millones a unos creadores que ya se sitúan por encima de u$s1,25 millones. Además, cuenta con más de 130 millones de usuarios registrados.

OnlyFans se consolidó durante la pandemia con un crecimiento de más del 100% en 2020

Stokely, un emprendedor británico, fundó el sitio en 2016 y luego vendió una participación mayoritaria a Leonid Radvinsky, otro emprendedor de internet oriundo de Chicago. Tanto Stokely como Radvinsky tienen experiencia en entretenimiento para adultos; de ahí el surgimiento de la novedosa aplicación.

¿Cómo funciona el negocio?

El modelo de OnlyFans permite que el generador de contenido cree distintas categorías de suscripción, lo que lo acerca de forma directa, personal y, a veces, "exclusiva" a sus seguidores.

Debido a esta interacción sin intermediarios, famosos de la talla de la actriz y modelo Bella Thorne, la cantante Cardi B y el rapero Tyga, se coronan como las cuentas que más abonados acumulan y generan millones de dólares con una sola foto.

Un ejemplo cercano es el del modelo e influencer chileno Diego Rivano. Con más de 100.000 seguidores en Instagram, revela algunos de sus secretos. "Con OnlyFans gano muchísimo más que en mi trabajo anterior. Actualmente estoy teniendo ingresos de hasta 16.000 dólares por mes", confía a iProUP.

Con unos 1.500 suscriptores mensuales en su cuenta, el influencer produce fotos y videos eróticos. Pero eso no es todo: cobra entre u$s500 y u$s1.000 la publicidad, tiene "staff propio" y hasta creó una productora para generar nuevas cuentas de OnlyFans y diversificar sus ingresos con distintas audiencias dentro del universo "para adultos".

"El negocio va hacia la venta de contenido digital y los influencer podrían sumarse, aunque no necesariamente por OnlyFans. Yo me considero un híbrido: por un lado, subo cosas gratis a mis redes y ahí me pueden buscar las marcas, pero a su vez monetizo mi contenido privado", afirma Rivano.

Juan Etchegaray, fundador de GROW Escuela de Internet, hace mención al "vínculo directo" que se establece entre ambas partes.

"Cuando un usuario paga por una suscripción, que está en torno a los u$s5 y u$s10 mensuales puede acceder a contenido nuevo y exclusivo periódicamente", señala. En todos los casos, la plataforma se lleva el 20% de la facturación de cada uno de sus creadores, lo que genera un "negocio redondo".

"Por otro lado, ahora existen ciertas limitaciones. Cuando Bella Thorne dijo que se iba abrir un OnlyFans, todo el mundo salió desesperado y pagó u$s200 por una foto, la cual tuvo una pésima llegada al público porque estaba en bikini. Pero la actriz recaudó más de un millón de dólares en una semana. A partir de esa polémica, la plataforma puso un tope máximo por suscripción", agrega.

Asimismo, Etchegaray afirma que los países latinoamericanos en los que más éxito tiene la plataforma son México, Venezuela y República Dominicana. En Argentina, en tanto, el negocio está creciendo a pasos acelerados.

"En el país, pueden verse capturas de pantalla de PayPal de personas que ganan entre u$s2.000 y u$s3.000 mensuales vendiendo contenido erótico", indica, en alusión a muchas jóvenes argentinas que monetizan fotos y videos subidos de tono, algo que ya encendió las alarmas.

Como condimento, la plataforma no tiene fronteras: pueden generarse fotos y videos para público en el exterior, lo que le permite facturar en dólares, algo sumamente atractivo en América Latina.

Los usuarios de OnlyFans pueden ganar miles de dólares al mes subiendo contenido por suscripción

"OnlyFans es un ejemplo de las nuevas estrategias de distintas plataformas que nacen y buscan diferentes modelos de monetización, además de querer ser atractivas para los creadores de contenido y sus audiencias", explica a iProUP Ximena Diaz Alarcón, cofundadora y directora de Contenidos de Youniversal, consultora regional especializada en investigación y tendencias.

Con la meta de reclutar a más personalidades destacadas, OnlyFans aspira a dar a los usuarios la posibilidad de conocer la vida privada de sus ídolos a cambio de una tarifa. Tal es el caso del propio Mayweather, que aseguró recientemente estar deseando dejar que miren su vida personal y ofrecer contenidos nunca vistos hasta ahora.