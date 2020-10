Imparable: las acciones de Mercado Libre se dispararon en Wall Street y alcanzaron un nuevo récord

Marcos Galperin despertó hoy con otra buena noticia: la acción de Meli voló hoy 4,4% en Nueva York y llegó a un nuevo récord histórico de u$s 1.269

El día de ayer se conoció que Mercado Libre fue elegida dentro de las 10 mejores empresas para trabajar en el mundo, según el ranking difundido por Fortune. El unicornio criollo que hasta ayer estaba valuado en u$s 62.000 millones de capitalización, se llevó el octavo lugar de la lista.

Sin embargo, hoy Marcos Galperin, fundador del gigante comercio electrónico, se despertó con otra buena noticia, la acción de Mercado Libre voló hoy 4,4% en Nueva York y llegó a un nuevo récord histórico de u$s 1.269.

Este valor es 70,5 veces superior al precio de u$s 18 con el que la empresa que en 1999 comenzó a funcionar en un garage del barrio porteño de Saavedra salió a cotizar por primera vez en Wall Street, en agosto de 2007.

Su crecimiento

El constante crecimiento en la acción de la empresa de Galperin ha llevado a la compañía a tener una capitalización bursátil de u$s 63.090 millones, por encima de todas las empresas argentinas juntas que cotizan en la Bolsa de New York

El papel de Meli en Wall Street acumula un alza de 17,3% en lo que va de octubre y de un impresionante 121,9% en lo que va del año, con lo que se convirtió en una de las acciones que más suben en la plaza neoyorquina.

Mercado Libre superó a los u$s 40.300 millones de Ebay y a los u$s 37.175 millones de Twitter.

Para dar una idea del valor de mercado de Mercado Libre, la capitalización bursátil de la petrolera YPF es de apenas u$s 1.475 millones y la de Banco Macro asciende a u$s 857 millones.

Aunque aún está lejos de los u$s 1,7 billones de gigantes globales como Amazon o de los u$s 835.000 millones de Alibaba, el "market cap" de Mercado Libre superó a los u$s 40.300 millones de Ebay y a los u$s 37.175 millones de Twitter, entre otras empresas, publicó BAE Negocios.

Cómo invertir en Meli

Debido a la gran fuerte crisis económica en la que se ve envuelta la Argentina, una solución para los que quieran y puedan invertir, es comprar acciones en Mercado Libre. En esa línea, para quienes se animen a las acciones argentinas, hay dos alternativas: cedears o ADR.

A grandes rasgos, se trata de dos vías opuestas de inversión.

El cedear es un certificado en pesos de una acción que cotiza en el exterior

El ADR es una acción argentina que cotiza en los Estados Unidos

Desde el extranjero, además, se puede acceder directamente a empresas de origen argentino pero que cotizan solamente en la Bolsa de Nueva York, como Mercado Libre o Globant que, aunque acumulan alzas importantes en el año, seguirán subiendo según los expertos.

Para los valientes que quieran apostar a la recuperación de las compañías albicelestes, iProUP se contactó con expertos del mercado para conocer sus recomendaciones sobre los mejores papeles.

Cedears, con foco tech

Los cedears son, sin dudas, una de las inversiones estrella de 2020 ya que permiten salir del riesgo argentino y, a la vez, invertir en pesos en activos que se dolarizan a valor del contado con liquidación.

Respecto al potencial de suba, Fabian Mealla, CFO y cofundador de Front, explica que "son ideales para los que quieren poner a resguardo sus inversiones, ya que frente a subas del dólar bolsa, tienden a subir".

"A la hora de invertir en cedears recomendamos, diversificar entre distintas industrias de Estados Unidos. Por ejemplo, en firmas de consumo masivo, energía, bancos y tecnológicas", sostiene.

En ese sentido, menciona que, entre sus usuarios, "las acciones más utilizadas para cubrir dichos sectores son Walmart, Chevron, JP Morgan, Amazon y Apple".

Para quienes quieren diversificar según la región, apunta que los cedears de Mercado Libre y Globant son los más operados. "Ambas son de origen argentino y vienen mostrando un gran potencial", reconoce.

Para ponerlo en números:

Mientras que el dólar bolsa subió un 104% aproximadamente el último año

Los cedears de Mercado Libre y Globant tuvieron un rendimiento en pesos del 263% y 230% respectivamente

"Por eso, también es importante estar dispuestos a asumir un alto nivel de volatilidad y tratar de tener un horizonte de inversión de largo plazo", completa el experto de Front.

ADR, directo desde Nueva York

Otra opción para apostar por acciones argentinas y tener retornos en dólares son los ADR. Esto es, comprar papeles argentinos directamente desde el exterior. Esta vía incluye tanto las acciones que también cotizan en Buenos Aires como las de empresas que solo se operan fuera del país.

Para hacerlo, una opción es Quiena, que posibilita abrir una cuenta para invertir desde Estados Unidos. Si bien los ADR se compran en dólares, esta firma permite partir desde una cuenta en pesos.

Sigwald coincide con Mealla en resaltar la performance de Mercado Libre y Globant, entre las empresas de origen albiceleste que sólo cotizan en Nueva York.

Consultado sobre las mejores opciones de origen argentino, menciona a empresas como Loma Negra, Vista Oil y Tenaris. Es cierto que, en lo que va del año, esos ADR acumulan pérdidas promedio de 50%, pero también es verdad que el espacio para recuperar terreno es muchísimo.

Globant es otra de las empresas argentinas que cotizan en Nueva York y está entre las preferidas de los expertos.

Respecto de la cementera Loma Negra, Sigwald señala que "los últimos anuncios del Gobierno apuntan a fomentar la industria inmobiliaria y la construcción".

En cuanto a las petroleras Tenaris y Vista, el experto de Quiena indica: "Obviamente, para que esas acciones levanten, falta una recuperación del crudo y del país. Pero, al estar atadas a un commoditie externo, pueden tener un repunte un poco más fácil que otros activos".

Reconoce que el precio del denominado "barril criollo" puede afectar a Vista, pero considera que "es una empresa más chica que YPF, con más cintura financiera y no está muy cargada de deuda".

Respecto de Globant y Mercado Libre, Quiena ofrece la posibilidad de comprar directamente las acciones en lugar de sus cedears. Si bien son de origen argentino, se trata de firmas que ya son multinacionales y escapan a la tendencia local.

"Con respecto a Mercado Libre, el comercio electrónico se vio fuertemente impulsado por la pandemia y seguramente seguirá creciendo. Su penetración es cada vez mayor en el mercado local y resto de la región e, incluso, en Brasil avanza con la compra nada menos que del correo. Eso les daría una gran ventaja frente a sus competidoress", resalta Sigwald.

Con respecto a Globant, agrega: "Tiene presencia global, la calidad de su management es muy buena y están innovando permanentemente en áreas como inteligencia artificial, y en segmentos de negocios que van a ser cada vez más importantes en la economía mundial".