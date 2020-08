Ganador de la cuarentena: este socio de Mercado Libre creció 140% gracias al aislamiento

El ejecutivo cuenta cómo la crisis del COVID-19 cambió los planes de la empresa y qué hizo al respecto, además habló sobre la migración digital

La pandemia cambió todo, Para Dan Schulman, CEO de PayPal, en lugar de tener una reunión semanal con su equipo más cercano ahora los ve tres veces semanalmente, o diario si es necesario, para ajustar la estrategia y el avance de la compañía que si bien había sido puntero en el procesamiento de pagos digitales desde hace algunos años.

Sin embargo, en los últimos meses la necesidad de mantener la sana distancia ha hecho que más gente busque alternativas para realizar transacciones, pagos de servicios, envíos de dinero y compras.

Hacer fila en medio de una pandemia global no está en el gusto de los usuarios, por lo que la adopción de formatos de pago digital y sin contacto ha experimentado altas demandas en los últimos meses

La nueva normalidad

Para la firma que dirige Schulman esta adopción fueron buenas noticias. En el segundo trimestre de 2020, PayPal sumó 21 millones de nuevos usuarios y 1.7 millones de nuevos negocios.

Además, la demanda por más servicios y herramientas financieras creció al grado de decir que la tendencia de pagos digitales se aceleró entre tres y cinco años, de acuerdo con Schulman.

Si bien el CEO de la firma de procesamiento de pagos más grande del mundo advierte que esta aceleración ha significado un reto de presión para el equipo es también la oportunidad de capitalizar la tecnología que permite digitalizar y democratizar los servicios financieros hacia un futuro en el que, de acuerdo con Schulman, el efectivo sea la alternativa de pago menos común.

Basado en la democratización, eficiencia y empujado por un tema también de sanidad es como Schulman plantea la estrategia de PayPal de cara a un futuro de pagos sin contacto y cómo busca crecer en un mercado de pagos y servicios digitales con valor de u$s 78,200 millones hacia 2026, según proyecciones de Data Bridge Market Research.

Expansión mantuvo una entrevista en exclusiva con Schulman, y esto fue lo que comentó sobre la estrategia de la firma y el futuro de los servicios financieros digitales.

EXP: ¿Cómo ha impactado la actual crisis el negocio de PayPal?

Schulman: La crisis ha impactado desde nuestra interacción social hasta la forma en la que compramos; (la crisis) hizo que diferentes industrias cambien su forma de operar, la de salud, la de fitness, el retail y PayPal está en el centro de esta transformación. La gente necesita formas de pago sin contacto y necesitan muchos de nuestros servicios para migrar a la economía digital.

En el último trimestre añadimos 1.7 millones de nuevos negocios a la plataforma, es el triple de lo que vimos en el primer trimestre y sumamos 21 millones de nuevos usuarios, lo que significa 140% de crecimiento.

Fue el mejor trimestre sin duda y es porque el mundo está cambiando indudablemente hacia el ecosistema digital, tal vez acelerándose entre tres y cinco años en meses.

EXP: ¿Qué rol busca PayPal tener en el mundo post pandemia y cuál es su estrategia en el mediano plazo?

DS: De inicio hay que decir que no va a haber un retroceso en la aceleración digital, esto que ya venía sucediendo, y ahora se aceleró hacia el futuro que nos imaginábamos. Veremos cada vez más a la gente usando opciones cashless, entre 40% y 60% de las personas han dicho que quieren usar menos efectivo, la gente no quiere tocar terminales para pagar y pienso que el rol de Paypal será cada vez más relevante en este contexto.

En lo que nos centramos es en cómo vamos a dar la mejor experiencia al vendedor y al usuario.

Típicamente no pienso en porcentajes de participación de mercado, o en lo que la competencia está haciendo, sino en cómo creamos la mejor experiencia y la posición de mercado vendrá como resultado de resolver los pain points de los usuarios.

El futuro

EXP: Tras una inversión de u$s750 millones, recientemente se oficializó que PayPal será el habilitador de pagos de Mercado Libre en México. ¿Qué oportunidades les abre esta asociación y cómo suma a su estrategia?

DS: Marcos Galperín (CEO de Mercado Libre) y yo lo platicamos mucho y esta es una relación profunda entre ambas empresas; ellos son uno de los líderes en México y Latinoamérica en eCommerce y si piensas en el poder de juntar nuestras capacidades- 26 millones de vendedores y 350 millones de usuarios de PayPal con sus 253 millones de consumidores – tienes una escala e interoperabilidad que permite hacer transacciones en un modo más ágil y es lo que proyectamos desde que empezamos a platicar la alianza, el alcance que puede tener, la cantidad de mercado que se abre para los negocios, y por ejemplo, la habilidad de hacer intercambios entre carteras digitales con remesas internacionales a mejor costo y más rápido. Es una relación costosa pero está pensada en reducir la fricción y aumentar el alcance para los negocios que estén en ambas plataformas.

EXP: ¿Qué tecnologías consideran como las claves de los servicios financieros para el futuro?

DS: Creo que los pagos en tienda serán claramente hechos sin contacto; hoy predominan los pagos con tarjeta o con efectivo o pagando en una terminal, pero el paso a los pagos 100% sin contacto será en un inicio empujado por una preocupación sanitaria pero hacia adelante, el valor agregado de pagar de esta manera dentro de una tienda será tangible. Por ejemplo, podrás ver en tiempo real tus datos de pago; si tienes puntos de lealtad , si quieres dividir el pago en diferentes tarjetas o formatos, será una nueva forma de transaccionar basada en datos que no puedes hacer con una tarjeta convencional. Los pagos cashless van a ser adoptados por cuestiones sanitarias pero se va a acelerar en uso por el beneficio que le añaden los datos.

EXP: Tomando en cuenta que las condiciones de la demanda por sus servicios les favorecen ¿A qué retos se enfrentan hacia futuro?

DS: Los retos van en torno a poder escalar tan rápido como la demanda. Durante el segundo trimestre casi todos los días tuvimos el volumen de transacciones que vemos típicamente en el periodo de fiestas de fin de año u ofertas, como Black Friday o Cyber Monday; ho volumen y afortunadamente tenemos cómo manejarlo pero sí hubo mucha presión en el equipo. Por otro lado hay mucha demanda de crear servicios adicionales, algunos como nuevas formas de crédito, ya sea incrementales en una cartera electrónica o habilitar opciones para donar, pagar servicios, manejar suscripciones desde la cartera, son claramente cosas que piden los consumidores así como los pagos sin contacto. Hay que atender las demandas reales de la gente y moverse a digital ya no es algo que los vendedores pongan en duda, es un tema de subsistencia de sus negocios y si no pueden hacer eso, si no tienen esas herramientas, la posibilidad de sobrevivir es poca.

Estamos trabajando mucho para que haya cada vez más servicios y satisfacer estas demandas.

EXP: ¿Crees que habrá un futuro sin uso de efectivo?

DS: Vemos claramente una aceleración en dejar de usar efectivo pero predecir que el mundo no tendrá efectivo es muy aventurado. Siempre se va a usar para algo pero esta aceleración es indudable, no quiero equivocarme en una predicción.