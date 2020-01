Ejecutivos de comercio electrónico vs. tradicional: cuánto paga el mercado y profesionales más demandados

Las cadenas de retail y supermercados registran uno de sus peores momentos por la crisis. Pero el ecommerce crece a buen ritmo y demanda más profesionales

Las cadenas de retail y supermercados transitan uno de sus peores momentos, producto de una crisis económica y caída del poder adquisitivo que no dan tregua. Sin embargo, el bajón en las ventas de los comercios se contrapone con el auge de las compras online, que crecen a ritmo vertiginoso y superan por varios puntos a la inflación.



Según Gustavo Sambucetti, director institucional de la Cámara de Comercio Electrónico (CACE), la facturación del primer semestre por ecommerce fue casi 60% superior a la registrada el mismo periodo del año anterior, al pasar de $152.000 millones a casi $230.000 millones.



Otro dato clave es que el mobile (celulares y tablets) pasó a dominar cómodamente el mercado, aportando el 71% del tráfico (visitas a los portales) y 50% de compras realizadas, tal como revelan los últimos datos del sector.

Este crecimiento imparable tiene su corelato en el mercado laboral:



- Por un lado, crece la cantidad de ejecutivos requeridos por las empresas que nacieron en la era digital y que buscan potenciar sus canales online



- Por otro, también aumenta la demanda de compañías tradicionales, que están poniendo más fichas al online y redefiniendo su mix de canales de venta



En otras palabras, quienes tienen buen manejo y conocimiento en el campo digital ya dejaron de ser solamente requeridos por firmas 100% web: también son muy solicitados por muchas otras empresas con muchos años de trayectoria y que están reorientando sus estrategias comerciales.



De acuerdo con la consultora Glue, que releva los cuatro mercados más grandes de América Latina, "ocho de cada diez compañías argentinas está atravesando un proceso de transformación, cifra que deja en evidencia que este proceso es masivo".

"Producto de la crisis y de la necesidad de incrementar ventas y bajar costos, estamos teniendo muchas búsquedas de empresas tradicionales, de distintos sectores y tamaños. Quieren apostar al online atraídas por la posibilidad de llegar a más público y sin intermediarios", afirma a iProUP Alejandro Servide, director de Randstad. Y añade: "Antes, si no tenías distribuidor, el producto no llegaba. Ahora, con las ventas electrónicas se lo puede evitar tranquilamente".

Los puestos más solicitados

Para Ezequiel Palacios, director Asociado de Glue Executive Search, "los canales online están viviendo un boom.



Este negocio sigue en auge y requiere de perfiles que no son tan fáciles de conseguir". Tanto las firmas digitales como aquellas que están en proceso de transformación, demandan profesionales capaces de diseñar estrategias comerciales que den una mejor experiencia al usuario de un producto o servicio (User Experience) y al análisis de datos (Big Data).



Es que el análisis de la información que ahora las compañías logran captar gracias a las nuevas tecnologías, es la "llave maestra" para ganar mercado y crecer fuerte en ventas. Por eso, "quienes generan esa información, aquellos que la analizan, los que la administran y saben utilizar, adquieren gran protagonismo", señala Palacios.



En este sentido, hace referencia a los Chief Analytics Officer, Chief Data Officer, Data Champions, Data Governors, Data Scientists, entre otros, porque "el dato es el que reina".

En el mercado se observa una alta demanda de profesionales orientados al ecommerce, gerentes y ejecutivos de cuenta, jefes de desarrollo, líderes de proyecto web, gerentes de producto y de atención al cliente, entre otros, agrega Servide.

En empresas convencionales, los más solicitados para puestos ejecutivos son aquellos que pueden desempeñarse como líderes de la transformación digital y project managers, que llevan adelante las "células" de trabajo (pequeños equipos que trabajan en un proyecto específico) y van convirtiendo la organización desde adentro.

Por el lado de la oferta, "existe mucha más de perfiles de ejecutivos comerciales tradicionales que de aquellos especializados en ecommerce. En el primer caso, la pelea por un puesto laboral es entre más personas por un pedazo de torta más chica. En el segundo, la porción es mucho mayor y hay menos comensales", grafica.

Quién gana más

En cuanto a los números que atañen al bolsillo, los expertos consultados señalan que, en general, no es muy distinto lo que paga una firma convencional para un puesto de gerente que una digital, salvo en las tecnológicas muy grandes. La mayor diferencia radica en los beneficios, que tienen una lógica distinta.

"Son más frecuentes en las empresas digitales que están arrancando y requieren de talentos. Por ejemplo, en el paquete de compensación brindan la posibilidad de tener equity, es decir, un porcentaje de la compañía", indican.

Si bien una gran empresa convencional ya instalada puede ofrecer este tipo de estímulos, lo cierto es que el equity de una firma que recién está dando sus primeros pasos "otorga la posibilidad de hacerse de una diferencia monetaria mucho mayor, en caso de que consiga el éxito y se valorice para, por ejemplo, la posterior venta a una corporación", explican.

Los beneficios dependen también del perfil de los postulantes, ya sea para canal online o físico. "En las tradicionales, el paquete de compensación está enfocado en un ejecutivo que valora que le den el auto, un bonus o la guardería. En cambio, en las digitales, no priorizan tanto esas cuestiones sino un ambiente 'amigable', horarios flexibles y lograr un buen equilibrio entre su vida personal y profesional", precisa Palacios.

El ejecutivo expresa que, en muchos casos, estos perfiles apuntan a hacerse de una buena diferencia monetaria para probar suerte. "Piensan con espíritu emprendedor, es decir, tratan de juntar capital para luego iniciar ellos mismos su propio proyecto". En general, añaden las fuentes, no permanecen en una misma compañía más de dos o tres años".



Otra diferencia es que los ejecutivos de compañías digitales "están acostumbrados a trabajar con metodologías ágiles, con las cuales se aprende mucho del error, mientras que en las tradicionales las equivocaciones suelen tener un impacto negativo en sus carreras". Asimismo, los de firmas convencionales apuestan a más largo plazo y "están atados a los beneficios que tienen y evitan resignar".

Cuánto pagan

En cuanto a los sectores que más demandan estos perfiles, bancos y seguros están a la cabeza. En general, arman unidades separadas de la estructura madre, es decir, empresas satélites 100% digitales. Trabajan sobre la transformación de la firma de origen, principalmente el lado cultural, ya que suelen tener mucha historia y necesitan reconvertirse.

Para Servide, "bancos, laboratorios y la industria energética son los que mayores remuneraciones ofrecen". También menciona a las firmas tradicionales que necesitan digitalizar procesos. Lo que hacen es armar una nueva área y contratan personas. "Un analista de marketing puede ganar cerca de $90.000, y un manager 170.000 brutos, más beneficios".



En cuanto a las firmas que nacieron en Internet, hay mucha disparidad, ya que hay startups que cuentan con amplio respaldo y se proyectan para ser grandes a corto o mediano plazo, en cuyo caso manejan cifras más elevadas. En cambio, aquellas que arrancan con iniciativas menos escalables, proponen sueldos más acotados.

En una compañía grande, "un número uno puede ganar entre $500.000 y $1 millón mensuales. Luego, en el C level, es decir, los que reportan al presidente, obtienen de $250.000 a $450.000. Estos números no contemplan los de firmas muy grandes del sector, como Mercado Libre, que manejan valores superiores", afirma a iProUP el directivo de una consultora de recursos humanos top del mercado.

Claro que no siempre la decisión pasa por el bolsillo, "Un caso concreto es el de una Chief Financial Officer (CFO) que pasó de una gran empresa a un gigante del tenor de Google y Mercado Libre. El trabajo es en zona Norte y ella vive en Capital. No se trata sólo de un sueldo más alto: está tentada ante la posibilidad de tener dos días de home office y horario flexible", expresa un consultor de grandes compañías locales.

En las online, además, "las primeras líneas y el número uno tienen la posibilidad de participar de la "torta" del negocio, obteniendo un porcentaje del paquete accionario. Las tecnológicas buscan talentos en corporaciones tradicionales, valoran el bajo perfil y la experiencia y aprovechan su menú de beneficios para atraerlos", concluye.