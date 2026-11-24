Según un informe de Adecco Argentina, el 42% de las firmas todavía evalúa cómo incorporar IA y el 35% aún no la usa en la gestión de talento.

La brecha se debe a frenos organizacionales: resistencia cultural (25%) y falta de liderazgo (20%), no a escasez tecnológica.

Adecco Argentina revela que 42% de firmas evalúa la IA y 23% la implementa en talento, aunque 98% de profesionales ya la usa.

Empresas argentinas muestran un desfasaje entre el entusiasmo por la **inteligencia artificial** y sus resultados reales en la operación.

Comprar licencias, lanzar un piloto y anunciar puertas adentro que la compañía ya utiliza inteligencia artificial se volvió moneda corriente en el mundo corporativo. Sin embargo, los números muestran una distancia marcada entre el entusiasmo tecnológico y los resultados concretos en la operación diaria.

Según el informe "Más allá del cambio: una radiografía sobre innovación en la gestión del talento", difundido en noviembre de 2026 por Adecco Argentina, el 42% de las empresas todavía está evaluando cómo incorporar inteligencia artificial en sus procesos.

En paralelo, un 23% ya comenzó a implementarla en áreas de experiencia y gestión de personas, mientras que el 35% restante aún no la incorporó en el manejo del talento y una proporción relevante carece de políticas formales para ordenar su uso.

La fotografía local dialoga con una tendencia más amplia del mercado laboral. De acuerdo con mediciones de Microsoft y LinkedIn citadas en el trabajo, el 75% de los trabajadores del conocimiento utiliza herramientas de IA en su rutina y el 79% de los líderes la considera clave para sostener la competitividad.

En la Argentina, cerca del 41,5% de las firmas proyecta desplegarla de manera transversal en el corto plazo, aunque son minoría las que logran conectar esos pilotos con indicadores claros de negocio.

Ese desfasaje también quedó expuesto en el plano individual: tal como reveló un relevamiento de Aumenta AI sobre 1.656 profesionales publicado días atrás por iProfesional, el 98% usa herramientas de IA, pero apenas el 34% logra aplicarlas de forma efectiva en tareas laborales, mientras que el 59% entrega resultados generados por algoritmos sin editarlos ni validarlos.

"Estamos confundiendo adopción con transformación. Incorporar una herramienta no cambia, por sí solo, la forma en que trabaja una organización. Si la reunión sigue siendo la misma reunión y el proceso sigue siendo el mismo proceso, la IA solo te da más velocidad para producir el mismo desperdicio", advierte Carla Cantisani, Directora de Calidad, Servicio e Innovación de Adecco Argentina, en declaraciones a las que accedió iProUP.

Cuáles son los verdaderos frenos que impiden aprovechar la IA en las empresas

Lejos de tratarse de una carencia de software o presupuesto exclusivo para licencias, el estudio de Adecco Argentina identifica que los obstáculos principales son organizacionales y humanos:

Resistencia cultural: Aparece al tope del ranking de barreras para innovar, señalada por el 25% de las empresas .

Falta de liderazgo: Ocupa el segundo lugar con el 20% , en un escenario donde apenas alrededor de la mitad de los directivos confía en el nivel de preparación de sus equipos.

Limitaciones presupuestarias: Reúne el 18% de las menciones .

Falta de tecnología: Queda relegada al último escalón, apuntada apenas por el 11% de las organizaciones.

Como consecuencia de esta brecha, una de cada cuatro empresas reconoce que todavía no observa un impacto claro de sus iniciativas de innovación en la gestión del talento.

"La IA no viene a salvar a una organización de su mal diseño. Si los procesos no están bien pensados, automatizarlos solo acelera el desorden: los equipos dudan, se improvisa más de lo necesario y el cansancio se acumula sin generar valor. El punto de partida tiene que ser el proceso, no la herramienta", sostiene Cantisani.

Qué tienen que cambiar las organizaciones para pasar de los pilotos a resultados reales

Para los especialistas, muchas compañías invierten el orden lógico: buscan en la inteligencia artificial una solución mágica para problemas estructurales que deberían resolverse antes de automatizar.

El salto de productividad ocurre cuando la tecnología deja de operar como un experimento aislado y se integra en flujos de trabajo de punta a punta, respaldados por datos confiables y sistemas conectados entre sí.

Un agente de IA, por sofisticado que sea, pierde utilidad si debe navegar entre múltiples plataformas desconectadas o procesar información incompleta. De cara al próximo ciclo empresarial -uno de los ejes centrales de los Adecco Innovation Awards 2026-, el desafío consiste en definir primero qué problema de negocio resolver, rediseñar el proceso y establecer métricas concretas para evaluar cada avance.