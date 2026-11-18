El aguinaldo de diciembre vence el 18 de diciembre y equivale a la mitad del mejor sueldo del semestre, con un piso de $203.200 para el mínimo

Jubilados, personal de casas particulares y empleados públicos lo reciben; la falta de pago genera mora automática del empleador.

Se calcula sobre la remuneración más alta y aplica descuentos del 17%; el monto es proporcional si no se trabajó el semestre completo.

El aguinaldo de diciembre 2026 vence el viernes 18 y equivale al 50% del mejor sueldo bruto de julio a diciembre.

El aguinaldo de diciembre 2026 vence el viernes 18 de diciembre y equivale al 50% del mejor sueldo bruto cobrado entre julio y diciembre. El monto depende de dos factores: cuál fue esa remuneración y cuántos meses se trabajó en el semestre.

Igual que con el aguinaldo de junio, conocer la cifra con anticipación permite planificar un ingreso extra que llega con las fiestas y las vacaciones de verano en el horizonte.

El pago está regulado por los artículos 121 a 123 de la Ley de Contrato de Trabajo y su base de cálculo surge de la Ley 23.041. Alcanza tanto a quienes trabajaron todo el semestre como a quienes ingresaron hace poco.

Cómo calcular el aguinaldo de diciembre 2026 paso a paso

El cálculo del aguinaldo de diciembre 2026 parte de la remuneración bruta más alta cobrada entre julio y diciembre, que incluye básico, horas extra, comisiones y adicionales con aportes. Ese monto se divide por dos.

Un ejemplo: si el mejor sueldo del semestre fue de $1.800.000, el aguinaldo bruto será de $900.000.

Sobre ese bruto se aplican los descuentos de ley del 17%: 11% de jubilación, 3% de obra social y 3% de PAMI. Así, esos $900.000 dejan $747.000 en mano.

El piso lo marca la Resolución 4/2026 del Consejo del Salario, que fija el Salario Mínimo, Vital y Móvil en $406.400 para diciembre. Quien cobre ese monto con jornada completa recibirá $203.200 brutos.

Cuánto cobra de aguinaldo quien no trabajó el semestre completo

Quienes ingresaron a un empleo después de julio también cobran el aguinaldo de diciembre, aunque de forma proporcional al tiempo trabajado.

La cuenta cambia levemente: mejor sueldo dividido 12 y multiplicado por los meses trabajados. También puede hacerse por días.

Un caso: alguien que ingresó el 1 de septiembre, con un mejor sueldo de $1.500.000, suma cuatro meses y cobrará $500.000 brutos.

Otro ejemplo: quien arrancó el 1 de noviembre con $900.000 completa dos meses y recibirá $150.000 brutos. Si alguien deja su empleo antes de fin de año, el proporcional va en la liquidación final.

Cuándo se cobra el aguinaldo de diciembre 2026

La Ley de Contrato de Trabajo fija el vencimiento de la segunda cuota del aguinaldo el 18 de diciembre, que este año cae viernes. Con los cuatro días hábiles de tolerancia para el pago de remuneraciones, el límite se extiende al jueves 24.

El beneficio alcanza a distintos grupos, con algunas particularidades:

Jubilados y pensionados de ANSES: lo cobran con el haber de diciembre, entre el 9 y el 23 según la terminación del DNI. Sobre la mínima de noviembre, de $444.158,46 , superaría los $222.079 , sin contar el bono de $70.000, y subirá con la inflación de octubre

lo cobran con el haber de diciembre, según la terminación del DNI. Sobre la mínima de noviembre, de , superaría los , sin contar el bono de $70.000, y subirá con la inflación de octubre Personal de casas particulares: cobra bajo la Ley 26.844, con el mismo cálculo

cobra bajo la Ley 26.844, con el mismo cálculo Empleados de comercio: misma fecha que el resto

misma fecha que el resto Empleados públicos: el cronograma depende de cada jurisdicción

Quedan afuera monotributistas, autónomos y trabajadores informales, al igual que los titulares de asignaciones como la AUH.

Qué hacer si la empresa no deposita el aguinaldo a tiempo

Si el aguinaldo de diciembre no se acredita en término, el empleador queda en mora automática desde el día siguiente, sin necesidad de reclamo previo, y debe pagar intereses.

Antes de reclamar, conviene consultar con Recursos Humanos, porque muchas demoras son bancarias.

Si el pago no aparece, el trabajador puede enviar un telegrama laboral gratuito por Correo Argentino, con la fecha, el monto adeudado y el pedido de pago inmediato.

Si la empresa no responde, el paso siguiente es una conciliación ante la autoridad laboral de cada jurisdicción. La vía judicial queda como último recurso.