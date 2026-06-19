Millones de trabajadores argentinos van a cobrar el SAC en los próximos días. Cómo calcularlo, cuántos meses necesitás y quiénes quedan afuera

El aguinaldo de junio 2026 ya tiene fecha límite de pago y millones de trabajadores en relación de dependencia buscan saber cuánto van a recibir. La respuesta varía según dos factores clave: cuál fue el mejor sueldo del semestre y cuántos meses trabajó desde enero.

El Sueldo Anual Complementario (SAC) representa un ingreso extra que impacta directamente en la economía familiar. Para muchos argentinos es clave, ya que permite saldar deudas, renovar electrodomésticos o planificar las vacaciones de invierno.

La ley que lo regula es clara y protege tanto a empleados full time como a quienes ingresaron hace pocos meses.

Cómo calcular el aguinaldo de junio paso a paso

El cálculo del SAC es directo y no genera margen de error. Se toma la remuneración más alta percibida entre enero y junio, se suma todo (básico, horas extra, comisiones y adicionales con aportes), y se divide por dos.

Un ejemplo concreto: si el mejor sueldo del semestre fue de $1.200.000, el aguinaldo bruto será de $600.000.

Ese monto luego sufre los descuentos habituales: aportes jubilatorios, obra social y Ley de Riesgos del Trabajo. El neto que llega a la cuenta es menor, pero la base de cálculo siempre arranca desde el bruto.

La normativa que establece estos parámetros es la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, en sus artículos 121, 122 y 123. Las fechas tope fueron actualizadas por la Ley 27.073.

Cuánto cobra quien no trabajó el semestre completo

Quienes ingresaron a un empleo durante este semestre también tienen derecho a cobrar, aunque de forma proporcional. No hay un piso mínimo de meses para acceder al beneficio: con un solo día trabajado en el semestre ya corresponde cobrar la parte proporcional.

El cálculo cambia levemente. Se multiplica el mejor salario por la cantidad de meses trabajados y se divide por 12.

Un caso real: con cuatro meses de antigüedad y un sueldo máximo de $1.200.000, el SAC bruto será de $400.000.

Otro ejemplo: alguien que arrancó en mayo, trabajó dos meses y tuvo como mejor remuneración $800.000, cobrará $133.333 brutos de aguinaldo.

Las licencias pagas, las ausencias por enfermedad y las vacaciones no afectan este derecho. El tiempo cuenta igual aunque el trabajador no haya estado físicamente en su puesto.

Cuándo se cobra el aguinaldo de junio 2026

El plazo para que los empleadores depositen el Sueldo Anual Complementario vence el 30 de junio, con cuatro días hábiles de gracia.

Si esa fecha cae en fin de semana, el límite se traslada al primer día hábil siguiente. Pero una vez vencido el plazo, la mora es automática.

El empleador no puede alegar problemas de caja ni demoras bancarias. Desde el día siguiente al vencimiento, debe sumar intereses por cada jornada de demora, sin necesidad de que el trabajador haga ningún reclamo previo.

El beneficio alcanza también a distintos grupos de trabajadores, aunque con fechas y modalidades particulares:

Jubilados y pensionados de ANSES: lo reciben junto con sus haberes entre el 8 y el 29 de junio según el cronograma oficial

según el cronograma oficial Personal de casas particulares: fecha inamovible en la última jornada laboral de junio , sin excepción, según Ley 26.844

, sin excepción, según Ley 26.844 Empleados de comercio: misma fecha que el resto, 30 de junio

Sector público: depende de cada jurisdicción, pero suele coincidir con el privado

Quedan afuera del aguinaldo los trabajadores autónomos, los monotributistas y quienes realizan actividades de manera independiente. Los beneficiarios de planes sociales tampoco lo cobran, ya que no configuran una relación laboral formal ni generan aportes al sistema.

Qué hacer si la empresa no deposita el aguinaldo a tiempo

Si pasada la fecha límite el depósito no aparece en la cuenta, lo recomendable es consultar primero con Recursos Humanos. Muchas veces las demoras responden a cuestiones bancarias o administrativas que se resuelven en 24 horas.

Pero si el problema persiste, el trabajador tiene herramientas legales claras.

La primera opción es enviar un telegrama laboral gratuito a través del Correo Argentino. Ese documento queda registrado y sirve como prueba en caso de conflicto judicial posterior.

El telegrama debe ser simple y directo: fecha, monto adeudado, referencia a la ley y pedido de pago inmediato. No hace falta contratar un abogado para esta etapa.

Si aun así la empresa no responde, el paso siguiente es acudir al Ministerio de Trabajo para iniciar una conciliación obligatoria. Ese trámite también es gratuito y en muchos casos destrava el pago.

Como último recurso queda la vía judicial, donde además del aguinaldo se pueden reclamar daños y perjuicios. Pero la mayoría de los casos se resuelve antes de llegar a esa instancia.