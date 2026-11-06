La Economía del Conocimiento se convirtió en el tercer complejo exportador del país y atraviesa un proceso de fuerte impulso a nivel nacional

El sector enfrenta desafíos por la IA y la competencia global; Argencon pide mantener el Régimen de Promoción del Conocimiento.

Argencon se reunió con el Ministro Caputo para analizar desafíos del sector, que emplea a más de 350.000 profesionales.

La Economía del Conocimiento exportó u$s10.500M en 2023, un récord que la posiciona como el 3er complejo exportador argentino.

La Economía del Conocimiento volvió a ganar protagonismo en la agenda económica argentina, una industria que reportó u$s10.000 millones en exportaciones en los últimos 12 meses.

La industria del Conocimiento se convirtió en el tercer complejo exportador del país y atraviesa un proceso de fuerte transformación impulsado por la inteligencia artificial (IA) y la creciente competencia global.

En este contexto, Argencon, la entidad que reúne a las principales compañías del sector, mantuvo una reunión de trabajo con el ministro de Economía, Luis Caputo, para analizar la evolución del sector, que ya emplea a más de 350.000 profesionales.

Del encuentro también participaron el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, y la subsecretaria de Economía del Conocimiento, Daniela Ramos.

Durante la reunión, los representantes empresariales compartieron un diagnóstico sobre la situación del ecosistema.

Además, plantearon los principales desafíos que enfrenta Argentina para sostener su competitividad en los mercados internacionales.

Economía del Conocimiento exporta u$s10.500 millones y crece un 10% en el último año

Uno de los datos centrales presentados por la entidad fue el desempeño exportador alcanzado por la economía del conocimiento. Según expuso Argencon, las ventas externas del sector alcanzaron un récord de u$s10.500 millones, con un crecimiento interanual del 10,3%.

De esta manera, la actividad se consolidó como el tercer complejo exportador argentino detrás de los grandes sectores tradicionales de la economía.

La cifra confirma una tendencia que viene consolidándose durante los últimos años. Los Servicios Basados en el Conocimiento (SBC) se transformaron en una de las principales fuentes de generación de divisas para el país e incluyen roles clave como:

Software

Servicios profesionales

Ingeniería

Consultoría

Soluciones IT

Servicios empresariales

Actividades vinculadas a la innovación

Además de su aporte exportador, el sector se destaca por la creación de empleo calificado y su capacidad para integrar talento argentino en cadenas globales de valor.

Durante el encuentro, uno de los temas que ocupó un lugar central fue el nuevo escenario internacional. La aceleración de la IA, el crecimiento de los servicios digitales y la irrupción de nuevos competidores modificaron las reglas de juego para las empresas que exportan conocimiento.

En ese contexto, los representantes de Argencon remarcaron la necesidad de contar con condiciones que permitan a las compañías argentinas competir por proyectos, inversiones y talento frente a mercados que también buscan posicionarse en esta industria de alto valor agregado.

La Economía del Conocimiento exportó u$s10.500 millones y busca sostener su crecimiento. (Imagen creada con IA)

Asimismo, la continuidad del estándar regulatorio apareció como uno de los principales puntos de discusión. Los representantes empresariales destacaron la importancia de sostener el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, al que consideran una herramienta clave para preservar la competitividad frente a jurisdicciones que compiten agresivamente mediante:

Incentivos fiscales

Programas de formación de talento

Políticas de atracción de inversiones

La delegación de Argencon estuvo encabezada por su presidente, Sebastián Mocorrea, y contó con la participación de Sofía Vago, Verónica Asla, Jacobo Cohen Imach, Eduardo Gil Roca y Leandro Mora Alfonsín.

También formaron parte de la reunión representantes de la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI), entre ellos Pablo Fiuza y Laura Palacios.

Mora Alfonsín, director ejecutivo de Argencon, destacó el carácter estratégico que tiene la economía del conocimiento para el desarrollo del país. Sostuvo que Argentina cuenta con capacidades para aportar valor a mercados internacionales y a otros sectores productivos locales y señaló que el desafío consiste en construir una agenda de largo plazo que permita transformar ese potencial en mayores inversiones y empleo calificado.

Argentina exporta u$s10.000 millones gracias a la Economía del Conocimiento

Según Ezequiel Arcioni, director de Michael Page, el país cuenta con experiencia, talento y calidad de servicio, pero el siguiente paso consiste en incorporar funciones más complejas y aportar mayor valor al negocio.

En esa línea, un informe de la propia Michael Page destacó que:

El 42% de los centros no prevé cambios en sus planes de crecimiento

El 26% planea incorporar nuevas funciones

El 21% combinará nuevas funciones con la expansión hacia otros mercados

El 11% proyecta ingresar a nuevos países o regiones

A principios de 2026, se reportó que Argentina había superado los 100 centros de servicios operando en el país.

"El auge de los CSC no es casualidad; responde a una combinación de factores económicos, tecnológicos y culturales", explicó Alejandro Servide, Director de Professional, Digital & Enterprise de Randstad para Argentina y Chile.

"En primer lugar, mejora la eficiencia y mantiene costos competitivos, sin resignar calidad. Para las multinacionales, especialmente de EE. UU. y Europa, operar desde países de la región permite optimizar costos operativos, manteniendo un estándar profesional de primer nivel", describió Servide.

"Por otro lado, la región cuenta con profesionales universitarios con excelente nivel de idiomas, principalmente inglés y portugués, y una capacidad de adaptación cultural que facilita el trabajo en equipo diario con sedes centrales", añade.

"Y tenemos la ventaja geográfica en Argentina de compartir huso horario central, y así trabajar en tiempo real o con mínimas horas de diferencia frente a los mercados cliente, hecho que agiliza la toma de decisiones y la resolución de problemas, superando la tradicional barrera de tercerizar posiciones en destinos con husos horarios opuestos", completa.