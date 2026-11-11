Un informe de Bumeran revela que el 51% de las firmas modificó sus avisos. Flexibilizan edad, años de experiencia y títulos para sumar talento.

Esta tendencia mejora la diversidad laboral y el desempeño, pero 71% de postulantes aún duda por requisitos.

Un estudio de Bumeran revela que 99% de empresas prioriza la idoneidad práctica sobre años de experiencia laboral.

La contratación por habilidades laborales es clave: 95% de RRHH contrataría candidatos sin título si demuestran aptitudes.

Los filtros tradicionales de contratación basados de forma excluyente en el diploma universitario y la acumulación lineal de años de antigüedad comenzaron a ceder terreno en la Argentina. Un relevamiento regional elaborado por la plataforma de empleo Bumeran determinó que el 95% de los especialistas en Recursos Humanos estaría dispuesto a contratar a un candidato si demuestra tener las competencias necesarias para la posición, prescindiendo de títulos académicos o certificaciones formales.

El cambio de paradigma responde al avance del modelo denominado skills-based hiring (contratación basada en habilidades), una tendencia metodológica que prioriza lo que el postulante sabe resolver en la práctica por sobre sus credenciales educativas previas.

Según el estudio regional -que relevó a 3.774 trabajadores y reclutadores de Argentina, Chile, Ecuador, Panamá y Perú durante el cierre de 2026-, esta apertura es aún más marcada frente a la antigüedad: el 99% de las organizaciones incorporaría a un postulante que pruebe su idoneidad práctica aunque no alcance los años de experiencia fijados en la búsqueda.

"Estamos frente a un cambio en la manera en que las organizaciones identifican y valoran el talento. Las habilidades están ganando importancia y se suman a requisitos más tradicionales; cada vez existe una mayor apertura a reconocer lo que una persona sabe hacer o puede llegar a aprender", analiza Federico Barni, CEO de Bumeran.com en Jobint, en declaraciones a las que accedió iProUP.

Qué requisitos eliminaron las empresas en los avisos de trabajo

La revisión de los criterios de selección se trasladó directamente a la redacción pública de las convocatorias laborales que publican las firmas en el país: el 51% de los responsables de Recursos Humanos confirmó que modificó la forma de redactar sus avisos de empleo durante los últimos dos años.

Dentro del lote de compañías que aplicó cambios concretos, el 20% optó por flexibilizar o directamente suprimir el rango etario, una de las barreras que históricamente restringía la inserción de profesionales mayores de 45 años o jóvenes sin primer empleo.

En la misma línea de apertura, los reclutadores implementaron las siguientes modificaciones:

Un 17% recortó la cantidad mínima de años de experiencia requerida

Un 15% dio de baja la exigencia obligatoria de contar con título universitario

Otro 15% flexibilizó la necesidad de contar con trayectoria previa en la misma industria

Un 13% eliminó exigencias de certificaciones profesionales

Un 8% suprimió el conocimiento excluyente de idiomas

Un 7% quitó el requisito de carreras de grado específicas

Por qué el potencial de aprendizaje supera a la experiencia acumulada

Al momento de definir una contratación entre dos o más postulantes finalistas, la capacidad de incorporar conocimientos nuevos pasó a encabezar la lista de prioridades corporativas.

Frente a la pregunta de a quién elegirían para cubrir un puesto vacante, el 46% de los especialistas se inclina por el candidato que demuestre mayor potencial de aprendizaje.

En un segundo escalón aparece quien exhibe mejores habilidades técnicas directas para el cargo (42%), mientras que la acumulación de experiencia laboral previa queda relegada a un distante 10% de las preferencias, y la posesión de un título específico vinculado al puesto solo convence al 2% de los reclutadores.

Esta valoración se explica por la velocidad con la que mutan los procesos productivos a partir de la digitalización.

Los evaluadores consideran que los conocimientos estáticos envejecen rápido, por lo que la agilidad para asimilar herramientas informáticas y adaptarse a entornos cambiantes brinda mayores garantías de productividad a mediano plazo que un currículum vitae cargado de antecedentes tradicionales pero sin capacidad de actualización.

Cuáles son las habilidades técnicas y blandas más demandadas hoy

La transformación tecnológica de las empresas reconfiguró el menú de conocimientos que exigen los departamentos de selección en las entrevistas.

En el plano de las destrezas técnicas, las más requeridas son:

Manejo de herramientas de Inteligencia Artificial y automatización (52%)

Dominio de herramientas digitales específicas de cada función (48%)

Análisis e interpretación de datos (30%)

Manejo de plataformas de gestión corporativa como CRM o ERP (24%)

Marketing digital (22%)

En el terreno de las habilidades blandas (soft skills), la cúspide de la demanda exhibe un empate técnico:

Trabajo en equipo y adaptabilidad flexible (48% cada una)

Capacidad de aprendizaje continuo (42%)

Comunicación asertiva (38%)

Negociación y resolución de conflictos (36%)

Resolución operativa de problemas (34%)

Cómo evalúan las empresas si una persona realmente tiene las habilidades

Para comprobar la idoneidad técnica sin descansar en diplomas académicos, las gerencias de talento renovaron sus metodologías de examen presencial y remoto.

El 36% de las organizaciones considera que la prueba práctica constituye el mecanismo más efectivo para corroborar una competencia, escoltada por las entrevistas por competencias (32%) y las evaluaciones técnicas específicas (14%).

Significativamente, ningún especialista consultado por Bumeran señaló que las certificaciones de cursos o el título académico representen por sí mismos una vía confiable para verificar la aptitud de un postulante (0%).

A la hora de aplicar estos filtros en la práctica, el 30% de las empresas recurre formalmente a entrevistas por competencias, el 10% plantea la resolución de situaciones laborales en tiempo real, el 10% revisa portfolios de trabajos previos y un 6% incorpora herramientas de Inteligencia Artificial para auditar las respuestas de los candidatos.

Del lado de los trabajadores, la preferencia converge: un 25% elige validar sus capacidades a través de la trayectoria demostrable, un 24% solicita un período de prueba remunerado, un 20% prefiere la entrevista profunda y un 18% opta por resolver ejercicios prácticos.

A pesar de la flexibilización declarada por los empleadores, los candidatos todavía arrastran patrones de conducta que frenan su inserción en el mercado laboral formal.

El relevamiento expone que el 71% de las personas trabajadoras admitió que en alguna oportunidad decidió no postularse a un empleo porque no cumplía con los estudios requeridos por el aviso, aun estando convencida de contar con la experiencia y las capacidades necesarias para desempeñar la tarea. Asimismo, el 65% sintió que fue descartado de un proceso de selección por carecer de habilidades puntuales, y un 74% coincide con los reclutadores en que un título universitario ya no garantiza que un profesional cuente con las competencias que exige un puesto moderno.

La saturación de pedidos en las búsquedas abiertas emerge como otro factor de fricción: el 70% de los postulantes considera que las organizaciones solicitan una cantidad desmedida de habilidades para una sola vacante, una visión compartida de manera contundente por el propio sector de Recursos Humanos, donde el 90% de los especialistas reconoció que los perfiles solicitados hoy en el mercado están sobredimensionados. Frente a ello, las empresas que ya implementaron esquemas de contratación por habilidades destacan sus réditos: un 28% comprobó un mejor desempeño laboral, un 26% registró una adaptación más rápida a los equipos y un 64% constató que el método amplía considerablemente la diversidad social y etaria de sus nóminas.