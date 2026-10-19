La problemática involucra a jóvenes que terminan sus estudios y a las empresas que necesitan formar a profesionales que asumirán mayores responsabilidades

Expertos alertan que la IA reemplaza tareas, no personas, exigiendo a los jóvenes nuevas habilidades y formación constante.

La IA redujo 11% el empleo joven en áreas expuestas en EE. UU., según Stanford, impactando la búsqueda del primer trabajo.

El avance de la inteligencia artificial (IA) plantea un interrogante central para quienes buscan su primer empleo: cómo adquirir experiencia cuando muchas de las tareas iniciales que antes servían para aprender una profesión ahora pueden automatizarse.

La problemática involucra a los jóvenes que terminan sus estudios y a las empresas por igual, que necesitan formar a los profesionales que asumirán responsabilidades en los próximos años.

El empleo junior cae 11% en los puestos más expuestos a la IA

Un estudio reciente del Stanford Digital Economy Lab reveló que, entre noviembre de 2022 y junio de 2026, el empleo en jóvenes estadounidenses de 22 a 25 años cayó 11% en las ocupaciones más expuestas a la IA, mientras que en aquellas menos susceptibles creció cerca de 10%.

Los investigadores advierten que la inteligencia artificial no es la única causa de esa brecha, pero sí redefine el rol de los perfiles juniors: cuando la IA se utiliza para amplificar el criterio de profesionales senior, no elimina la necesidad de los jóvenes, sino que exige un modelo de formación más complejo que la simple automatización de tareas básicas.

Carolina Cianfagna, CEO de We Global Talent, expresa a iProUP que "el mercado de trabajo atraviesa un cambio cultural profundo, en el que las reglas tradicionales ya no alcanzan para atraer talento y las compañías deben repensar sus estrategias".

Resalta que existe una "gran puja" entre quienes buscan empleo y quienes buscan talento. Muchas empresas intentaron reinstalar la presencialidad total tras la pandemia, pero se encontraron con la resistencia de las nuevas generaciones, que valoran la flexibilidad y el trabajo remoto como parte de su estilo de vida.

El empleo junior cayó un 11% en las posiciones más expuestas a la IA, según un informe de Standford

"La pandemia nos trajo la posibilidad de trabajar desde casa y eso, de alguna manera, había llegado para quedarse", precisó y subrayó que hoy los candidatos también eligen dónde quieren trabajar y que las compañías deben esforzarse más para comunicar su propuesta de valor.

En paralelo, Cianfagna analiza el impacto de la inteligencia artificial en los procesos de selección y en la vida profesional. Aclara que la IA no reemplazará a las personas, sino a las tareas mecánicas y repetitivas, y que incluso puede dejar atrás a quienes se nieguen a integrarla en su día a día.

"Había muchas cosas que tenían que ver con lo intrínseco y la esencia del ser humano que no se podían reemplazar con la IA", precisó la ejecutiva.

EY GDS Argentina lanza programa con formación en inteligencia artificial y datos para jóvenes

En ese contexto, EY Global Delivery Services (EY GDS) Argentina lanzó una propuesta para quienes comienzan su carrera con un programa que combina oportunidades laborales, formación técnica y credenciales digitales.

"Los trabajos del futuro estarán sumamente ligados a la inteligencia artificial", remarcó María Del Cioppo, Directora de Recursos Humanos en EY GDS LATAM.

"No solo será necesario que más jóvenes se interesen en carreras relacionadas con la tecnología, sino que deberán complementar su formación con certificaciones sobre el uso, desarrollo, implementación y regulación en IA. El conocimiento de estas herramientas dejará de ser un requisito adicional y pasará a formar parte de la formación de base", agregó.

Entre las iniciativas de EY GDS se destacan el Bootcamp, que combina preparación técnica con habilidades de comportamiento adaptadas a las distintas líneas de servicio, y el sistema de EY Badges, credenciales digitales que permiten desarrollar capacidades en inteligencia artificial, ciencia de datos, liderazgo y habilidades blandas.

A ello se suma el EY Tech MBA, un posgrado en asociación con la Hult International Business School, disponible sin costo para los colaboradores, independientemente de su rol o posición.

La propuesta también incluye la participación en proyectos internacionales, algo que permite a los jóvenes trabajar con equipos de distintos países y adquirir experiencia práctica en escenarios reales.

El sitio de carreras de EY GDS Argentina actualiza periódicamente su oferta, con el objetivo de que quienes evalúan dónde comenzar puedan conocer qué aprenderán en el puesto y qué acompañamiento recibirán.