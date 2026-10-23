La teoría contrarresta los temores de que esta tecnología provoque una pérdida masiva de empleos, como muchos otros actores del ecosistema auguraron

Otros líderes como Bill Gates (Microsoft) y Eric Yuan (Zoom) también prevén una reducción de la jornada laboral gracias a la IA.

Bezos afirma que la IA incrementará la productividad en dos dígitos, permitiendo sostener familias con 3 días laborales.

Jeff Bezos: la inteligencia artificial (IA) permitirá semanas laborales de tres días, aumentando la productividad y el tiempo libre.

Jeff Bezos, fundador de Amazon, aseguró que la inteligencia artificial permitirá semanas laborales de tres días gracias a los aumentos de productividad que generará en la economía.

La teoría contrarresta los temores de que esta tecnología provoque una pérdida masiva de empleos, como muchos otros actores del ecosistema auguraron.

Jeff Bezos cree que la IA permitirá trabajar solo 3 días a la semana

Durante una entrevista con Fox News, el fundador de Amazon explicó que la IA podría incrementar la capacidad productiva de las economías en niveles de dos dígitos, lo que daría a las familias la posibilidad de sostenerse con un solo ingreso o reducir la jornada laboral a apenas tres días por semana.

"Algunas personas decidirán: ‘Puedo mantener a mi familia trabajando tres días a la semana’. Eso es lo que significa la productividad en la economía", afirmó Bezos.

El empresario sostuvo que, lejos de destruir empleos, la inteligencia artificial podría generar una escasez de mano de obra, ya que muchas personas optarían por trabajar menos horas sin resignar ingresos.

En su visión, el impacto de la IA no depende de reformas legales ni de decisiones empresariales, sino de la capacidad de producir más con menos esfuerzo, lo que modificaría las necesidades económicas de los hogares.

Jeff Bezos prevé que muchas familias vivan con un solo ingreso gracias a la IA

Bezos también abordó la discusión sobre si la IA está atravesando una "burbuja industrial". Reconoció que los especuladores pueden perder dinero al invertir en exceso, pero subrayó que los inventos no desaparecen cuando estalla una burbuja.

"La tecnología es real", enfatizó, defendiendo que incluso un ciclo especulativo puede ser positivo para la sociedad al financiar nuevas ideas.

En paralelo, el magnate recordó que Amazon eliminó alrededor de 30.000 puestos de trabajo en los últimos 12 meses, aunque atribuyó esa reducción a la oleada de contrataciones tras la pandemia y no a la irrupción de la inteligencia artificial.

Además, vinculó su visión sobre la productividad con los planes de Blue Origin, su compañía espacial, que recientemente recaudó u$s10.000 millones de inversores externos y en la que él mismo invirtió más de u$s28.000 millones.

¿Qué otros empresarios coincidieron con la postura de Bezos?

Además de Bezos, otros referentes tecnológicos como Eric Yuan (CEO de Zoom), Bill Gates (fundador de Microsoft) y Jensen Huang (CEO de Nvidia) anticiparon que la IA podría reducir la semana laboral a tres o cuatro días, al aumentar la productividad y automatizar tareas rutinarias.

Eric Yuan, CEO de Zoom, declaró en entrevistas con The New York Times y Fortune que la IA permitirá completar más funciones en menos tiempo humano, lo que abriría la puerta a semanas laborales de tres o cuatro días.

Según Yuan, los asistentes digitales asumirán una parte creciente del trabajo operativo, mientras que las personas se concentrarán en supervisar, decidir y crear. Para él, si la productividad se traduce en tiempo libre y no solo en más producción, las empresas terminarán apoyando esquemas más cortos de trabajo.

Bill Gates también planteó que la inteligencia artificial reducirá progresivamente la necesidad de intervención humana en tareas cognitivas y físicas.

En distintas entrevistas, el fundador de Microsoft sugirió que el empleo no debería definir por completo la vida de las personas y que, con el avance tecnológico, semanas de tres días podrían ser posibles en la próxima década.

Gates considera que, si las máquinas se encargan de gran parte del trabajo rutinario, el propósito de la vida no debería ser trabajar más horas, sino aprovechar el tiempo libre.

Por su parte, Jensen Huang, CEO de Nvidia, se sumó al debate al señalar que la revolución de la IA aún está en una etapa inicial, pero que la tecnología puede concentrar el trabajo en menos jornadas.

Huang advirtió, sin embargo, que una reducción del calendario laboral no necesariamente implicaría menos actividad, ya que las personas podrían estar incluso más ocupadas, aunque con tareas reorganizadas gracias a la automatización.