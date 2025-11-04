El 92% de los argentinos dice sentirse "quemado" por el trabajo, según un estudio de Bumeran que revela un nivel récord de agotamiento laboral

Argentina volvió a liderar un ranking que nadie quiere encabezar. Según el estudio Burnout 2025 de Bumeran, el 92% de las personas trabajadoras en el país afirma sentirse "quemada" o experimentar agotamiento extremo vinculado al trabajo.

Es el cuarto año consecutivo en el que la Argentina se posiciona como el país con más casos de burnout en la región.

La cifra representa un incremento de un punto porcentual respecto al 91% registrado en 2024. Detrás se ubican:

Chile (89%)

Panamá (79%)

Perú (78%)

Ecuador (75%)

"Las organizaciones tenemos un gran desafío: consolidar culturas que fomenten el bienestar de las personas trabajadoras, promoviendo acciones centradas en el talento y su desarrollo", destacó Federico Barni, CEO de Bumeran.com en Jobint.

El estudio, realizado entre 2.750 personas de Argentina, Chile, Ecuador, Panamá y Perú, analizó cómo se manifiesta el síndrome de burnout y qué estrategias adoptan las empresas para prevenirlo.

Fuente: informe Bumeran

Un problema que se repite

El fenómeno no da señales de mejorar: el 90% de los trabajadores argentinos asegura sentirse más "quemado" que el año pasado.

Los principales síntomas mencionados son:

Falta de energía o cansancio extremo (53%)

Actitudes negativas hacia el trabajo (41%)

Disminución de la eficacia laboral (22%)

Solo un 7% afirma no experimentar ninguna de estas señales.

A esto se suma que el 77% dice haber sufrido estrés y el 73% se siente desmotivado, mientras que un 40% señala una sobrecarga de tareas. Además, el 37% admite que no logra desconectarse una vez terminada la jornada.

Fuente: Informe Bumeran

Jornadas más largas, más agotamiento

Casi la mitad de los trabajadores (45%) reconoce que suele trabajar más allá de su horario. Un 39% dedica entre 45 y 50 horas semanales, y un 15% supera las 50. Entre las causas más mencionadas del burnout aparecen el trato de los superiores (24%), la falta de claridad en el rol (21%), la sobrecarga laboral (18%) y la presión constante (12%).

Aunque el cansancio es generalizado, no todos actúan para revertirlo: el 23% de los trabajadores no realiza ninguna actividad para sentirse mejor. Entre quienes sí lo hacen, el 35% practica ejercicio o yoga, el 18% elige actividades de ocio y el 10% prioriza el tiempo con sus seres queridos.

Consultados sobre sus planes para combatir el burnout, el 59% considera cambiar de empleo, mientras que un 22% planea hacer varios cambios a la vez, como incorporar rutinas saludables o más tiempo de descanso.

Fuente: Informe Bumeran

La mirada de Recursos Humanos

El fenómeno también alcanza a los equipos de gestión. El 90% de los especialistas en Recursos Humanos dice haber experimentado burnout alguna vez.

A su vez, 7 de cada 10 notan cansancio y agotamiento constante en sus talentos, y un 55% calcula que entre el 30% y el 70% de su equipo lo padece.

Pese a este panorama, el 72% de las organizaciones no toma ninguna acción cuando detecta burnout en su personal, y el 88% no cuenta con políticas de prevención. Solo el 12% implementa medidas concretas como apoyo emocional (21%), ambientes de trabajo flexibles (15%) o programas de bienestar (9%).

Fuente: Informe Bumeran

Un impacto directo en las empresas

Para los expertos, el burnout no solo afecta la salud de los trabajadores, sino también la productividad. El 78% de los profesionales en RR.HH. considera que reduce la calidad del trabajo; el 63% cree que disminuye el compromiso organizacional; y más de la mitad asegura que provoca pérdida de talentos y conflictos internos.

"Por cuarto año consecutivo, los datos muestran que el bienestar sigue siendo uno de los grandes desafíos de las empresas argentinas", concluye Barni. "La clave está en crear culturas organizacionales que cuiden a las personas tanto como a los resultados".