La herramienta promete reducir tiempos de contratación, mejorar la calidad de los perfiles seleccionados y elevar la tasa de aceptación de candidatos

Desarrollada con IA responsable, amplía 16 veces los perfiles potenciales al evitar filtros discriminatorios por género o raza.

La herramienta reduce 81% los perfiles a revisar, ahorra 1,5 horas por vacante y aumenta 66% la aceptación de candidatos.

LinkedIn lanzó Hiring Assistant en español, su IA para optimizar la selección de talento y el reclutamiento en RR.HH.

LinkedIn, uno de los principales portales de empleo online, lanzó oficialmente en español Hiring Assistant, su agente de inteligencia artificial diseñado para automatizar y optimizar los procesos de selección de talento.

La herramienta, integrada en LinkedIn Recruiter y Empleos, promete reducir tiempos de contratación, mejorar la calidad de los perfiles seleccionados y elevar la tasa de aceptación de candidatos, consolidándose como un aliado estratégico para los departamentos de Recursos Humanos en mercados hispanohablantes.

Así es Hiring Assistant, el agente de LinkedIn que filtra búsquedas de candidatos entre reclutadores

Hiring Assistant se apoya en la red global de más de 1.400 millones de miembros de LinkedIn, algo que le permite identificar y evaluar candidatos con un enfoque centrado en habilidades y experiencia.

Según datos de la propia compañía, los reclutadores que utilizan la herramienta revisan 81% menos perfiles antes de encontrar al candidato adecuado y ahorran en promedio 1,5 horas por vacante.

Además, los mensajes InMail enviados a través de este sistema registran una tasa de aceptación 66% superior frente a los métodos tradicionales.

El lanzamiento en español responde a una demanda creciente en latitudes como España y América Latina, donde la saturación operativa dificulta la identificación de perfiles técnicos cualificados.

Así es Hiring Assistant, el nuevo agente de IA que LinkedIn lanzó en español. (Imagen creada con IA)

En España, por ejemplo, el 73% de los reclutadores afirma que localizar talento es hoy más complejo, mientras que el 93% prevé incrementar el uso de IA para alcanzar sus objetivos de contratación.

La llegada de Hiring Assistant busca aliviar ese cuello de botella, ampliando la búsqueda más allá de criterios convencionales como formación o cargo anterior.

LinkedIn y Microsoft desarrollaron Hiring Assistant bajo estándares de IA responsable, garantizando transparencia y equidad en los procesos.

La herramienta evita filtros basados en género, raza o discapacidad y restringe el uso de instrucciones discriminatorias. Este enfoque asegura que las búsquedas se centren en capacidades relevantes y experiencia, ampliando hasta 16 veces el número de perfiles potenciales frente a los procesos tradicionales.

Ángel Sáenz de Cenzano, director general de LinkedIn España y Portugal, destacó que la herramienta "permite a los seleccionadores evolucionar hacia un papel más estratégico dentro de las compañías".

La automatización de tareas de bajo valor permite que los equipos de selección dediquen más tiempo a decisiones estratégicas, como comprender las necesidades del negocio y generar mayor valor en la relación con los candidatos.