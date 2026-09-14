El nuevo trabajo estrella de la IA combina ingeniería y negocio. Por qué las tecnológicas contratan Forward Deployed Engineers.

El 95% de proyectos de IA fracasa por difícil integración, no algoritmos; el FDE es nexo para la productividad real.

La carrera por la inteligencia artificial generativa ingresó en una nueva etapa operativa en la que la capacidad teórica de los modelos ya no alcanza para asegurar el éxito corporativo. Durante los primeros compases de esta tecnología, la atención del mercado se concentraba en evaluar si un algoritmo era capaz de resolver una consulta compleja. Actualmente, la demanda de las organizaciones gira en torno a cómo acoplar esas herramientas a los sistemas de gestión, los flujos comerciales y la atención al cliente sin que se produzcan fallas operativas.

Esta transición aceleró la demanda de un perfil profesional específico: el Forward Deployed Engineer (FDE) o ingeniero desplegado hacia adelante. Se trata de un rol híbrido que combina sólidos conocimientos de programación, visión de negocios y habilidades de relacionamiento directo con los clientes para integrar agentes automatizados en la infraestructura viva de las compañías.

El fenómeno cobró escala global tras una serie de movimientos corporativos de primer orden. En mayo de 2026, OpenAI oficializó la creación de The OpenAI Deployment Company, una división orientada a la inserción de modelos dentro de grandes corporaciones que contó con compromisos por u$s4.000 millones de 19 inversores externos y una valuación de u$s14.000 millones. Para estructurar esa unidad, la compañía adquirió la consultora británica Tomoro -con clientes como Mattel, Red Bull y Tesco-, sumando de golpe unos 150 ingenieros a sus filas.

En esa misma línea, Google Cloud activó 59 convocatorias de empleo para este rol en sedes como Estados Unidos, Londres, París y Hong Kong, acompañadas por un pedido público de su CEO, Thomas Kurian, para incorporar especialistas. Asimismo, firmas como Anthropic mantienen búsquedas abiertas bajo su división de Applied AI, ratificando que las empresas dominantes del sector comparten la misma urgencia de contratación.

¿Qué hace exactamente un Forward Deployed Engineer en una empresa?

El concepto fue acuñado y popularizado a mediados de la década de 2010 por la tecnológica estadounidense Palantir -donde internamente recibía la denominación "Delta"-, firma que llegó a contar con una plantilla de FDE superior a la de desarrolladores de software tradicionales.

A diferencia de un programador de laboratorio o de un consultor corporativo tradicional, el FDE desempeña su actividad en contacto estrecho con la operatoria cotidiana del cliente:

Relevamiento de procesos: Mantiene reuniones directas con los equipos operativos para documentar reglas comerciales, criterios de decisión y posibles excepciones

Integración tecnológica: Conecta modelos de lenguaje y agentes autónomos con sistemas ERP, plataformas CRM, bases de datos internas, casillas de correo o canales de mensajería como WhatsApp

Seguridad y controles: Diseña límites de contención (guardrails) y establece protocolos claros de escalamiento hacia supervisores humanos frente a escenarios imprevistos

Medición e impacto: Supervisa la puesta en marcha en producción para validar que la automatización genere mejoras medibles en la rentabilidad o los tiempos de respuesta

Retroalimentación del producto: Traslada los aprendizajes y requerimientos detectados en el cliente de vuelta a la plataforma base, transformando soluciones específicas en capacidades estándar para futuros usuarios

La urgencia por sumar estos perfiles encuentra respaldo en la evidencia académica. Un estudio del proyecto NANDA llevado a cabo por investigadores del Massachusetts Institute of Technology (MIT) en agosto de 2025 concluyó que el 95% de los proyectos piloto de IA generativa no lograba exhibir un impacto medible en los balances empresariales. La traba fundamental no radicaba en la sofisticación de los algoritmos, sino en la dificultad para integrarlos a los sistemas existentes. Entre el 80% y el 90% del esfuerzo de implementación consiste en tareas de orquestación, gestión de datos e infraestructura.

¿Cómo se aplica este perfil en la Argentina?

Aunque en el mercado laboral tecnológico local el puesto recién comienza a desplegarse en consultoras y empresas de software, existen firmas que adoptaron esta estructura de forma temprana.

Es el caso de Laburen.com, la plataforma argentina creada en 2023 por el emprendedor Sebastián Rinaldi, que ya venía destacándose en el ecosistema cuando un argentino creó empleados digitales con inteligencia artificial utilizados por cientos de compañías y luego tras el hito en que lanzaron la primera plataforma argentina para crear agentes autónomos de IA.

La compañía nacional, que mantiene más de 3.000 agentes de inteligencia artificial operando en entornos reales y cuenta con el respaldo de programas como NVIDIA Inception, Microsoft y Google for Startups, conformó la mayor parte de su plantel técnico bajo el esquema de Forward Deployed Engineers.

"Construir un agente de IA no consiste en conectar un modelo de lenguaje a un chat. Cada empresa cliente tiene sistemas distintos, reglas de negocio distintas, excepciones, procesos internos, permisos, criterios de seguridad y necesidades propias de escalamiento", explican desde el sector.

Bajo esta premisa, los ingenieros de la firma relevan las dinámicas de trabajo antes de codificar la herramienta, asegurando que el software entienda el contexto comercial previo a su despliegue.

¿Por qué la comoditización de la IA eleva el valor de la implementación?

El avance exponencial de los grandes modelos de lenguaje plantea una aparente contradicción en la industria: a medida que los algoritmos se vuelven más accesibles y potentes, la labor del ingeniero de integración adquiere mayor relevancia estratégica.

La disponibilidad generalizada de modelos fundacionales tiende a estandarizar el componente de procesamiento cognitivo básico. Frente a esa paridad, la ventaja competitiva de una organización radica en la precisión con la que logra conectar esa inteligencia a sus bases transaccionales, respetando políticas de cumplimiento normativo y trazabilidad.

En un ecosistema donde la inteligencia algorítmica pasa a ser un insumo ampliamente disponible, el factor diferencial se traslada a la capacidad de implementación en el terreno real. El Forward Deployed Engineer se posiciona así como el nexo técnico indispensable para que la inversión corporativa en automatización se traduzca de forma efectiva en productividad económica.