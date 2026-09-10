Entidades como BBVA, Banco Macro y Comafi buscan empleados en todo el país. Los perfiles solicitados, el cruce fintech y claves para el CV.

Las principales entidades bancarias privadas abrieron convocatorias para incorporar talento en áreas que van desde la atención comercial presencial hasta el análisis de riesgo, auditoría de sistemas e infraestructura digital.

Las oportunidades laborales contemplan modalidades de contratación híbridas y esquemas presenciales en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, pero también en plazas estratégicas del interior como Córdoba, Santa Fe, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y San Luis.

La oferta responde a una demanda heterogénea que abarca desde programas de pasantías universitarias para estudiantes que buscan su primera experiencia formal hasta posiciones jerárquicas y gerencias de producto.

Esta dinámica de contrataciones convive con el ritmo de expansión de las plataformas tecnológicas del mercado de capitales.

De hecho, recientemente Cocos y Banco Voii abrieron búsquedas laborales para cubrir puestos en finanzas y tecnología, consolidando una tendencia donde la banca tradicional y los operadores fintech compiten palmo a palmo por profesionales capaces de gestionar productos financieros integrados y arquitecturas digitales.

¿Cuáles son las vacantes disponibles en BBVA, Banco Macro y Banco Comafi?

Las convocatorias activas en las entidades bancarias privadas apuntan a reforzar áreas críticas de negocio, ciberseguridad, créditos y atención directa a clientes:

BBVA: Mantiene abiertas búsquedas bajo esquema híbrido en Buenos Aires para Transactional Banker Semi Senior (Financial Institutions) y Analista de Contracargos para su solución de cobros OpenPay. En el terreno presencial, requiere Ejecutivos para el segmento Personas y Pymes en Belgrano, y convoca a estudiantes universitarios para su programa de pasantías como Gestores Express en sucursales de Córdoba capital (Barrio Sarmiento), Río Tercero y San Lorenzo (Santa Fe).

Banco Macro: La entidad canaliza búsquedas híbridas en el Área Metropolitana de Buenos Aires para analistas de Credit Strategy & Portfolio, Credit Decisioning & Strategy , Seguimiento Comercial, Product Designer y Portfolio Partner de agilidad. Asimismo, busca oficiales de Banca Empresa para sus sedes de Neuquén y Necochea , y perfiles de liderazgo para ocupar la Gerencia de Sucursal en Comodoro Rivadavia y Río Gallegos.

Banco Comafi: La entidad -que acaba de presentar su nueva imagen- tiene una de las carteras de reclutamiento más amplias en tecnología y finanzas. Ofrece vacantes híbridas en Buenos Aires para API Banking Analyst, Gerente de Auditoría en Sistemas, Auditor Senior de Sistemas, Contador, Jefe de Producto Tarjetas, Gerente de Seguros y analistas de Planeamiento y Control de Gestión. En el interior, convoca Ejecutivos de Cuentas para Olavarría, cajeros para Pergamino y un Oficial de Sector Público en la provincia de San Luis, sumando además vacantes presenciales porteñas para Ejecutivos de Inversión y Head de Inversiones.

¿Cómo postularse a los empleos y qué canales utilizan los bancos?

Para participar de los procesos de selección vigentes en septiembre de 2026, los candidatos deben canalizar su solicitud de manera directa a través de las plataformas corporativas oficiales.

Revisión de convocatorias: Ingresar a los perfiles institucionales verificados de BBVA, Banco Macro y Banco Comafi dentro de LinkedIn en la sección de Empleos.

Filtro de requisitos: Seleccionar la vacante adecuada según la formación académica requerida y la radicación geográfica (verificando si el esquema exige asistencia presencial en sucursales del interior o admite días de trabajo remoto).

Carga de antecedentes: Aplicar mediante el botón de postulación rápida o a través de los portales de talento de cada banco, completando los formularios complementarios sobre remuneración pretendida y disponibilidad horaria.

¿Cómo armar un currículum efectivo para ingresar al sector bancario y fintech?

Los reclutadores de recursos humanos del ecosistema financiero utilizan sistemas de seguimiento de postulantes (ATS por sus siglas en inglés), que filtran los currículums de manera automatizada en función de palabras clave y logros cuantificables antes de llegar a la vista del selector humano.

Para maximizar las probabilidades de ser llamado a una primera entrevista técnica, los especialistas recomiendan aplicar criterios precisos de estructuración que incluyan métricas, términos técnicos estandarizados y alineación con el perfil de la vacante.