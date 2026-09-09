Diversas plataformas y academias online brindan opciones gratuitas y certificaciones que permiten dar los primeros pasos en el mundo del desarrollo

freeCodeCamp ofrece +11.000 horas de contenido gratuito y The Odin Project prepara con entornos de **desarrollo web** reales.

Las mejores plataformas para **aprender programación desde cero** en 2026 son freeCodeCamp, CS50 de Harvard y Henry.

Las mejores plataformas para aprender programación desde cero en español en 2026 combinan accesibilidad, contenidos estructurados y comunidades activas.

Entre ellas destacan freeCodeCamp, The Odin Project, CS50 de Harvard, Codecademy y Henry, todas con opciones gratuitas y certificaciones que permiten dar los primeros pasos en el mundo del desarrollo sin necesidad de conocimientos previos.

FreeCodeCamp: el punto de partida más sólido

La plataforma freeCodeCamp se consolidó como una de las más recomendadas para principiantes.

Ofrece más de 11.000 horas de contenido gratuito, estructurado en módulos que van desde HTML y CSS hasta JavaScript avanzado y desarrollo full-stack.

Además, entrega certificaciones verificadas y cuenta con una comunidad de más de 40.000 exalumnos trabajando en empresas tecnológicas, lo que la convierte en una opción con respaldo real en el mercado laboral.

The Odin Project: enfoque práctico y profesional

Para quienes buscan aprender cómo lo hacen los equipos de desarrollo reales, The Odin Project propone un recorrido más exigente.

Diversas plataformas permiten aprender programación sin necesidad de tener conocimientos previos

Desde el inicio se trabaja con entornos locales, Git, terminal y proyectos propios, lo que prepara mejor para la práctica profesional. Aunque requiere mayor disciplina, es gratuito y muy valorado por quienes quieren dedicarse al desarrollo web full-stack.

CS50 de Harvard: bases académicas sólidas

El curso CS50 de Harvard, disponible en español, es considerado uno de los más completos para entender los fundamentos de la programación.

Comienza con C+ para comprender la memoria y la CPU, y avanza hacia Python, SQL y desarrollo web. Sus proyectos finales y problemas semanales son exigentes, pero quienes lo completan adquieren una base que supera a la mayoría de los perfiles junior.

Codecademy y Khan Academy: alternativas con experiencia interactiva

Codecademy ofrece una experiencia interactiva con ejercicios en tiempo real y planes gratuitos y pagos. Es ideal para quienes buscan aprender de manera dinámica y visual.

Por su parte, Khan Academy es una alternativa similar y accesible para principiantes absolutos, con contenidos básicos de programación y matemáticas aplicadas, todo en español y sin costo.

Henry: opción argentina con salida laboral

En el plano local, Henry se posiciona como una de las academias más relevantes en la Argentina.

Ofrece bootcamps intensivos de programación y ciencia de datos, con modalidad online y un modelo de pago diferido: los estudiantes abonan el curso una vez que consiguen empleo.

Su tasa de colocación laboral es alta y se convirtió en una alternativa concreta para quienes buscan reconversión profesional en el país.