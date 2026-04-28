En Argentina, existen varias plataformas y academias que ofrecen capacitaciones en programación con salida laboral inmediata para múltiples áreas

La dinámica del mercado de trabajo en 2026 consolidó a la programación como una habilidad técnica clave para adentrarse en el mundo laboral.

Cuatro cursos gratuitos y online para aprender programación, con certificación oficial

Para aquellos que buscan reconvertir su perfil profesional o insertarse en la economía del conocimiento, existen cursos formativos que destacan por su alta tasa de empleabilidad, dado que ofrecen certificación oficial y contenidos adaptados a las demandas del mercado tecnológico global

Programación e informática aplicada

El primero de los programas más buscados es el de programación e informática aplicada, que abarca desde el manejo de herramientas básicas como Excel y bases de datos hasta el desarrollo web y software.

Estos cursos permiten adquirir competencias en lenguajes como Python, JavaScript, SQL y Java, considerados los más demandados en el mercado laboral actual.

Python se destaca por su versatilidad en ciencia de datos e inteligencia artificial, mientras que JavaScript es indispensable para el desarrollo web. SQL, por su parte, es clave en cualquier rol vinculado al análisis de datos, y Java mantiene su vigencia en aplicaciones corporativas y financieras.

Desarrollo web y eCommerce

Otra opción con alta salida laboral es la formación en desarrollo web y eCommerce, que combina conocimientos de frontend y backend con herramientas de gestión de plataformas digitales.

La madurez del comercio electrónico en Argentina obliga a las empresas a optimizar sus canales digitales, lo que genera una demanda constante de programadores capaces de integrar soluciones escalables y seguras.

Inteligencia artificial aplicada

Los cursos de inteligencia artificial aplicada también figuran entre los más solicitados.

En apenas cuatro meses de capacitación online, los estudiantes pueden adquirir competencias en machine learning, automatización y análisis predictivo, con tasas de empleabilidad superiores al 90%.

Estos perfiles son especialmente requeridos en fintech, retail y servicios IT, sectores que lideran la digitalización en el país.

Ciencia de datos y SQL

Finalmente, la formación en ciencia de datos y SQL se posiciona como una alternativa concreta para quienes buscan empleo rápido. El dominio de bases de datos es hoy un requisito transversal en múltiples industrias, desde banca y seguros hasta salud y logística.

La ventaja de este curso es que permite acceder a posiciones de analista de datos incluso sin experiencia previa en programación avanzada, con salarios que superan ampliamente el promedio nacional.

Cursos en programación: dónde hacerlos en la Argentina

En Argentina existen varias plataformas y academias que ofrecen cursos gratuitos y online de programación con salida laboral inmediata para las áreas mencionadas.

Las más destacadas son Argentina Programa, Codo a Codo, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y Google Activate, todas con certificación oficial y contenidos adaptados a las demandas actuales del mercado tecnológico.